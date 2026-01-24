Ο Ηρακλής νίκησε με 2-1 τον ΠΑΣ Γιάννινα εκτός έδρας για την τελευταία αγωνιστική της κανονικής διάρκειας του Βορείου Ομίλου της Super League 2 και θα μπει στα play off έχοντας προβάδισμα δύο βαθμών από τις Νίκη Βόλου και Αναγέννηση Καρδίτσας.

Την ώρα που ο «γηραιός» περνούσε με νίκη από τα Γιάννινα, η Αναγέννηση Καρδίτσας γνώριζε εντός έδρας ήττα-σοκ με 1-2 στο παιχνίδι με τον Νέστο Χρυσούπολης. Όσο για τη Νίκη Βόλου, η οποία επίσης διεκδικεί την άνοδο, πέρασε με 1-0 από την έδρα του Μακεδονικού.

Στο τέλος της κανονικής διάρκειας του πρωταθλήματος, επομένως, ο Ηρακλής έχει 44 βαθμούς και οι Νίκη Βόλου και Αναγέννηση Καρδίτσας ακολουθούν με 39. Αυτό το +5, όμως, γίνεται +2 στην έναρξη των play off, καθώς οι ομάδες μπαίνουν σε αυτά με τους μισούς βαθμούς.

Άρα, ο Ηρακλής θα ξεκινήσει τις υποχρεώσεις του έχοντας 22 βαθμούς και οι Νίκη Βόλου και Αναγέννηση Καρδίτσας ακολουθούν με 20 καθώς οι ομάδες που τερμάτισαν με μονό αριθμό βαθμών, μπαίνουν στα play off με τον επόμενο ακέραιο.

Τα αποτελέσματα της τελευταίας αγωνιστικής

ΠΑΣ Γιάννινα – Ηρακλής 1-2

Μακεδονικός – Νίκη Βόλου 0-1

ΠΑΟΚ Β’ – Καμπανιακός 4-1

Aναγέννηση Καρδίτσας – Νέστος Χρυσούπολης 1-2

Καβάλα – Αστέρας AKTOR Β’ 1-1

Η τελική βαθμολογία της κανονικής διάρκειας

Ηρακλής 44 Νίκη Βόλου 39 Αναγέννηση Καρδίτσας 39 Αστέρας Β’ AKTOR 32 ΠΑΟΚ Β’ 24 Καβάλα 23 Νέστος Χρυσούπολης 18 Καμπανιακός 15 ΠΑΣ Γιάννινα 10 Μακεδονικός 6

Η βαθμολογία στα play off