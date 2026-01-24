Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει εκτός έδρας τον Κολοσσό, την Κυριακή (25/1), για τη 16η αγωνιστική της Stoiximan Basket League και ο Γιώργος Μπαρτζώκας δεν θα έχει στη διάθεσή του τους Νιλικίνα, Γουόκαπ, Μόρις και Μιλουτίνοφ.

Οι «ερυθρόλευκοι» είναι αήττητοι στο πρωτάθλημα, έχουν τέλεια ψυχολογία μετά τις συνεχόμενες νίκες στη Euroleague, έχουν όμως και τέσσερις απουσίες και ειδικά στη θέση του πλέι μέικερ η κατάσταση είναι… δραματική καθώς δεν είναι κανείς διαθέσιμος για τον αγώνα στη Ρόδο.

Οι Νιλικίνα, Γουόκαπ και Μόρις παραμένουν εκτός δράσης και ο Μπαρτζώκας πήρε στην αποστολή τον νεαρό Μπουρνελέ, ο οποίος δεν έχει αγωνιστεί και το αν θα γίνει αυτό στη Ρόδο θα κριθεί από την εξέλιξη του παιχνιδιού, ενώ εκτός είναι και ο Μιλουτίνοφ μετά τον τραυματισμό του στο ματς με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ.

Στην αποστολή του Ολυμπιακού είναι οι Γουόρντ, Λαρεντζάκης, Βεζένκοβ, Παπανικολάου, Ντόρσεϊ, Πίτερς, Τζόουνς, Χολ, Φουρνιέ, Νετζήπογλου, Μπουρνελές.