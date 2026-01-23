Περιμένει παίκτη ο Λουτσέσκου

Μεγάλη νίκη για τον ΠΑΟΚ επί της Μπέτις, πιθανή ακόμη και η απευθείας πρόκριση στους «16» του Europa League και ο Ραζβάν Λουτσέσκου περιμένει μεταγραφική ενίσχυση. Στον δικέφαλο του βορρά αποφάσισαν να παγώσουν τις συζητήσεις για την απόκτηση κεντρικού αμυντικού μετά την πρόκριση επί του Ολυμπιακού στο κύπελλο, η ενίσχυση όμως είναι απαραίτητη από τη στιγμή που η ομάδα συνεχίζει μέσα σε όλους τους στόχους. Η μόνη ελληνική που είναι μέσα σε όλους τους στόχους. Και με δεδομένο πως είναι και η σεζόν που συμπληρώνει 100 χρόνια από την ίδρυση, θα είναι… έγκλημα να μην υπάρξει δυνατή ενίσχυση ενόψει του δεύτερου μισού.

Άλλα βλέπει ο Μπενίτεθ, άλλα οι… φίλοι

Στον Παναθηναϊκό ο Ράφα Μπενίτεθ θέλει να τελειώσει κάποιους παίκτες αλλά αυτό δεν θα είναι και τόσο εύκολο. Ο Ισπανός προπονητής έχει βγάλει τα συμπεράσματά του για όλους όσοι βρίσκονται στο ρόστερ και η άποψη που έχει για κάποιους δεν αρέσει στο περιβάλλον τους. Γι’ αυτό και παρουσιάζονται συνεχώς σαν θετικοί, εκπληκτικοί, ηγέτες έπειτα από κάθε παιχνίδι, ακόμη κι αν η αλήθεια είναι διαφορετική. Ο κόσμος βέβαια δεν τρώει κουτόχορτο, έχει μάτια και βλέπει, αλλά αυτό δεν επηρεάζει αυτούς που έχουν αναλάβει να κάνουν το άσπρο-μαύρο για να σώσουν τους φίλους τους. Θα έχει ενδιαφέρον η συνέχεια…

Δεν άρεσαν οι ορισμοί στην ΑΕΚ

Πολύ δύσκολο παιχνίδι έχει μπροστά της η ΑΕΚ, η οποία έχει και την ευκαιρία να μείνει μόνη στην 1η θέση. Η Τρίπολη παραδοσιακά δυσκολεύει τους «κιτρινόμαυρους», οι οποίοι δεν έμειναν και τόσο ικανοποιημένοι από τους ορισμούς της ΚΕΔ. Ο Ευαγγέλου είναι στη… μαύρη λίστα της Ένωσης και τελικά θα τον βρει μπροστά της σε ένα κομβικής σημασίας παιχνίδι ενώ δεν άρεσε ούτε ο ορισμός του Τσακαλίδη στο VAR, μετά τα όσα είχαν γίνει στον αγώνα πρωταθλήματος με τον ΟΦΗ στο Ηράκλειο. Από εκεί και πέρα, θα φανεί στο γήπεδο αν έχουν ή όχι δίκιο στη Νέα Φιλαδέλφεια που ανησυχούν.

Δεν το συζητάει ο Μεντιλίμπαρ

Στη Γαλλία γράφουν πως η Παρί, όχι η Παρί Σεν Ζερμέν αλλά η συμπολίτισσα, ενδιαφέρεται για τον Μπιανκόν και πως έχει μιλήσει και με τον Ολυμπιακό. Στον Πειραιά πάντως δεν σκέφτονται να πουλήσουν τον 25χρονο αμυντικό καθώς ο Μεντιλίμπαρ έχει πολύ καλή άποψη για αυτόν και τον υπολογίζει κανονικά. Ειδικά τώρα, μέσα στη σεζόν, ο Ισπανός δεν θέλει ούτε να σκέφτεται το ενδεχόμενο πώλησης, οπότε όσο κι αν ενδιαφέρονται οι Γάλλοι δεν πρόκειται να αποκτήσουν τον παίκτη. Όχι τώρα τουλάχιστον. Το καλοκαίρι ίσως τα δεδομένα να είναι διαφορετικά.

Συναγερμός για Γιαμπουσέλε

Στο μπάσκετ ένα όνομα που θα απασχολήσει αρκετά τις ελληνικές ομάδες προσεχώς, δηλαδή τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό, είναι αυτό του Γκέρσον Γιαμπουσέλε. Ο Γάλλος φόργουορντ των Νιου Γιορκ Νικς καλοβλέπει το ενδεχόμενο επιστροφής στην Ευρώπη, στη Euroleague και πρόκειται για παίκτη που όλες οι ομάδες θα ήθελαν στο ρόστερ τους. Ειδικά οι «πράσινοι» θα το κυνηγήσουν το θέμα, είτε για τώρα είτε για την επόμενη σεζόν, αλλά και οι «ερυθρόλευκοι» μόνο αδιάφοροι δεν είναι.

Σεξουαλικό σκάνδαλο με πρώην του ΠΑΟΚ

Σεξουαλικό σκάνδαλο, λέει, στο Περού και συγκεκριμένα στην Αλιάνσα Λίμα, με πρωταγωνιστές και δύο πρώην παίκτες του ΠΑΟΚ. Ο Κάρλος Ζαμπράνο και ο Σέρχιο Πένια, μαζί με τον Μιγκέλ Τράουκο, φέρονται να έβαλαν γυναίκες στο προπονητικό κέντρο, κάτι φυσικά που απαγορεύεται. Η διοίκηση της ομάδας άρχισε έρευνα για το θέμα και μέχρι να ολοκληρωθεί οι τρεις παίκτες τίθενται εκτός, με το κλίμα να είναι πολύ βαρύ και για τους τρεις.