Λύση στο ζήτημα που έχει προκύψει με το τμήμα χάντμπολ της Ένωσης δίνει ο Μάριος Ηλιόπουλος. Ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ ΑΕΚ το πήρε πάνω του μετά από συνάντηση που είχε με τον πρόεδρο της Ερασιτεχνικής, Αλέξη Αλεξίου, αναλαμβάνοντας ενεργό ρόλο στη στήριξη του τμήματος.

Ο Μάριος Ηλιόπουλος αποφάσισε να καλύψει τις οικονομικές υποχρεώσεις του τμήματος χάντμπολ έως το φινάλε της φετινής αγωνιστικής περιόδου, διασφαλίζοντας την ομαλή συνέχιση της λειτουργίας του.

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση της ΑΕΚ, στη συνάντηση των δύο ανδρών τέθηκαν επί τάπητος και τα υπόλοιπα ανοιχτά ζητήματα που απασχολούν αυτή τη στιγμή τον σύλλογο.

Η ανακοίνωση – ενημέρωση της ΑΕΚ αναφέρει:

«Ο Διοικητικός Ηγέτης της ΑΕΚ και ιδιοκτήτης της ΠΑΕ, Μάριος Ηλιόπουλος, είχε προχθές Τετάρτη συνάντηση με τον πρόεδρο της Ερασιτεχνικής ΑΕΚ, Αλέξη Αλεξίου.

Αμέσως μετά από αυτή την συνάντηση ο Διοικητικός Ηγέτης της ΑΕΚ, προχώρησε στην απόφαση που ανακοινώνουμε σήμερα, για οικονομική «ένεση» προς την Ερασιτεχνική ΑΕΚ.

Η «ένεση» αυτή αφορά το τμήμα Χάντμπολ και τις ανάγκες του ως το τέλος της τρέχουσας σεζόν.

Να σημειωθεί επίσης πως στην συνάντηση αυτή υπήρξε ενημέρωση και συζήτηση για όλα τα τρέχοντα θέματα του σωματείου» τονίζεται.