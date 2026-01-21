Ο ΠΑΟΚ ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για το μεγάλο παιχνίδι της Πέμπτης (22/1) με τη Μπέτις και ο Ραζβάν Λουτσέσκου είδε με χαρά τον Γιάννη Κωνσταντέλια να παίρνει κανονικά μέρος στην προπόνηση.

Ο «δικέφαλος του βορρά» θέλει τη νίκη κόντρα στους Ισπανούς, οι οποίοι ήρθαν στη Θεσσαλονίκη με εννιά απουσίες, για να κάνει αποφασιστικό βήμα για την εξασφάλιση μιας θέσης στην πρώτη 24άδα του Europa League και όλα δείχνουν ότι ο Κωνσταντέλιας θα είναι σε θέση να αγωνιστεί.

Ο διεθνής άσος απουσίασε από τις προπονήσεις των προηγούμενων ημερών λόγω ίωσης, την Τετάρτη (21/1) όμως πήρε κανονικά μέρος στην πρόβα τζενεράλε και όλα δείχνουν ότι θα είναι στην αποστολή της ομάδας του Λουτσέσκου, ο οποίος είναι και αυτός που θα αποφασίσει για το πώς θα τον χρησιμοποιήσει. Αν δηλαδή θα του δώσει θέση βασικού ή θα είναι στον πάγκο.

Η ενημέρωση της ΠΑΕ για την προπόνηση της Τετάρτης (21/1) αναφέρει τα εξής…

«Ολοκληρώθηκε η προετοιμασία του ΠΑΟΚ για το παιχνίδι κόντρα στη Ρεάλ Μπέτις για την 7η αγωνιστική της League Phase του UEFA Europa League 2025-26 στο γήπεδο της Τούμπας.

Στην βροχερή και παγωμένη Νέα Μεσημβρία, η ομάδα δούλεψε στις τελευταίες τακτικές λεπτομέρειες για το επικείμενο παιχνίδι, ενώ ειδικό πρόγραμμα έγινε και για τις στατικές φάσεις.

Μοναδικός απόντας από την προπόνηση ο Λούκα Ιβανούσετς, που υποβλήθηκε σε θεραπεία και δούλεψε στο γυμναστήριο».