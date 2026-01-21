Ο Αλεξάντερ Νούρι, που κάποτε ήταν ο προπονητής-φαινόμενο της Bundesliga, έχει πλέον αλλάξει σελίδα στη ζωή του, αναλαμβάνοντας τη διαχείριση δύο καταστημάτων McDonald’s.

Ο 46χρονος Γερμανός, που το 2017 οδήγησε τη Βέρντερ Βρέμης σε μια ιστορική σωτηρία, έχει απομακρυνθεί προσωρινά από τους πάγκους μετά από μια δύσκολη εμπειρία στην Ελλάδα.

Ο Αλεξάντερ Νούρι, πρώην ποδοσφαιριστής που ολοκλήρωσε την καριέρα του το 2011 μετά από 13 χρόνια δράσης, απέκτησε το δίπλωμα προπονητή το 2016, την ίδια χρονιά με τον Γιούλιαν Νάγκελσμαν. Στην προπονητική του διαδρομή εργάστηκε σε αρκετούς συλλόγους, όπως η VfB Όλντενμπουργκ, η δεύτερη και η πρώτη ομάδα της Βέρντερ Βρέμης, η Ίνγκολσταντ, η Χέρτα Βερολίνου (ως βοηθός και υπηρεσιακός), η εθνική ομάδα των ΗΠΑ (ως βοηθός) και η Καβάλα.

Η πιο σημαντική στιγμή της καριέρας του ήρθε το 2016, όταν σε ηλικία 37 ετών ανέλαβε τη Βέρντερ Βρέμης, την ομάδα της παιδικής του ηλικίας, και την κράτησε στην κατηγορία με μια εντυπωσιακή σειρά 11 αγώνων χωρίς ήττα, εκ των οποίων οι 9 ήταν νίκες.

Μετά τον υποβιβασμό της Καβάλας το 2022, ο Νούρι αποφάσισε να αλλάξει επαγγελματική πορεία, αναζητώντας μεγαλύτερη σταθερότητα στην προσωπική του ζωή. Όπως έχει δηλώσει χαρακτηριστικά: «Με το που υπογράφεις ένα συμβόλαιο, υπογράφεις και την απόλυσή σου».

Από τον Ιανουάριο του 2026, ο Νούρι έχει αναλάβει τη διαχείριση δύο καταστημάτων McDonald’s στην πόλη Χέρτσογκενρατ, στη Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία. Όπως επισημαίνει ο ίδιος, «η βασική αρχή είναι η ίδια: πρέπει να καταλαβαίνεις ποιον έχεις απέναντί σου, τι τον παρακινεί και τι χρειάζεται για να αποδώσει». Και καταλήγει: «Στο τέλος, και οι δύο κόσμοι βασίζονται στο να φέρνεις τους ανθρώπους κοντά. Στο ποδόσφαιρο είναι οι παίκτες, εδώ είναι οι εργαζόμενοι».

Ο Νούρι παραδέχεται ότι η μετάβαση από τα γήπεδα στα εστιατόρια είναι πρωτόγνωρη, αλλά παραμένει πιστός στη φιλοσοφία του: η επικοινωνία, η κατανόηση των ανθρώπων και η σωστή διαχείριση είναι η βάση κάθε επιτυχίας, είτε πρόκειται για μια ομάδα ποδοσφαίρου είτε για μια ομάδα εργαζομένων σε ένα εστιατόριο.