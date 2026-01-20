Με τον Βεζένκοβ να πετυχαίνει 28 πόντους και τον Φουρνιέ να έχει 12 μοιράζοντας και 9 ασίστ, ο Ολυμπιακός επικράτησε της Μακάμπι Τελ Αβιβ με 100-93, πήρε την 3η συνεχόμενη νίκη στη Euroleague και είναι στο 14-8 πλέον.

Οι Ισραηλινοί μπήκαν στο παιχνίδι με τρία εύστοχα τρίποντα στα πρώτα λεπτά και προηγήθηκαν με 11-5, οι «ερυθρόλευκοι» όμως αντέδρασαν με Βεζένκοβ και Γουόκαπ και με τον Φουρνιέ να έρχεται «ζεστός» από τον πάγκο κατάφεραν να πάρουν το προβάδισμα και να κλείσουν στο +3 (27-24) την πρώτη περίοδο.

Στη δεύτερη, η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα ανέβασε ρυθμό σε όλους τους τομείς και κατάφερε να κάνει σερί… 20-0, με αποτέλεσμα να ξεφύγει και να βρεθεί στο 24 (58-34) στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου, με τους Βεζένκοβ και Φουρνιέ να κάνουν τη διαφορά.

Στην τρίτη περίοδο, όμως, οι Πειραιώτες χαλάρωσαν στην άμυνα και παράλληλα έκαναν μαζεμένα λάθη στην επίθεση, με συνέπεια η Μακάμπι να μειώσει τη διαφορά και να βρεθεί ακόμη και στο -8 (70-62), πριν έρθει ένα σερί 6-0 των «ερυθρόλευκων» που μπήκαν από το +14 (76-62) στο τελευταίο δεκάλεπτο.

Εκεί, με τρίποντα των Σάντος και Κλαρκ η ομάδα του Όντετ Κάτας πλησίασε ξανά στο -8 (80-72), με τον Ολυμπιακό να έχει χαλαρώσει πάρα πολύ στην άμυνα, όπως δείχνει και το γεγονός ότι δέχθηκαν 31 πόντους σε αυτό το διάστημα.

Γεγονός που εκνεύρισε τον Μπαρτζώκα, αν και η νίκη ήταν δεδομένη, καθώς ο Ολυμπιακός σκόραρε όταν έπρεπε και επικράτησε τελικά με 100-93, πανηγυρίζοντας για τρίτο συνεχόμενο παιχνίδι.

Τα δεκάλεπτα: 27-24, 58-34, 76-62, 100-93

Ολυμπιακός (Γιώργος Μπαρτζώκας): Ουόκαπ 10 (2), Νιλικίνα, Ουόρντ 8, Βεζένκοφ 28 (6), Παπανικολάου, Ντόρσεϊ 7 (1), Πίτερς 9, Μιλουτίνοφ 13, Χολ 7, ΜακΚίσικ, Τζόουνς 6, Φουρνιέ 12 (2).

Μακάμπι Τελ Αβίβ (Οντέντ Κάτας): Λούντμπεργκ 10 (2), Χόαρντ 11 (1), Κλαρκ 9 (3), Σάντος 5 (1), Σόρκιν 21 (2), Μπρίσετ 11 (1), Ντάουτιν Τζ. 3 (1), Λιφ 2, Μπλατ 6 (2).