Ο Ζαν-Φιλίπ Ματετά βρίσκεται στο επίκεντρο του ευρωπαϊκού μεταγραφικού ενδιαφέροντος και η Γιουβέντους παρακολουθεί στενά την περίπτωσή του, με τον ίδιο τον Γάλλο φορ να εμφανίζεται θετικός στο ενδεχόμενο μετακόμισης στο Τορίνο ακόμη και μέσα στον Ιανουάριο. Η «Μεγάλη Κυρία» έχει ήδη καταθέσει πρόταση ύψους 30 εκατ. ευρώ, μέσω δανεισμού με υποχρεωτική οψιόν αγοράς, ωστόσο η Κρίσταλ Πάλας παραμένει αμετακίνητη, ζητώντας 40 εκατ. ευρώ για να συναινέσει.

Η πορεία του Ματετά μόνο συνηθισμένη δεν μπορεί να χαρακτηριστεί. Στα 28 του χρόνια, ο Γάλλος επιθετικός γνώρισε επιτέλους την αναγνώριση και σε διεθνές επίπεδο, κερδίζοντας κλήση στην εθνική ομάδα της Γαλλίας, έπειτα από χρόνια επιμονής και σκληρής δουλειάς. Παιδί των παρισινών banlieues, μεγάλωσε με το ποδόσφαιρο ως μοναδικό όνειρο, παρά τις αντιρρήσεις του πατέρα του, ο οποίος είχε υπάρξει επαγγελματίας στο Βέλγιο και γνώριζε τις δυσκολίες του δρόμου.

Απορρίφθηκε σε νεαρή ηλικία από μεγάλες ακαδημίες, όμως δεν εγκατέλειψε ποτέ. Με πρότυπο τον Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς, τον οποίο θαύμαζε για την πληρότητα και την προσωπικότητά του, ο Ματετά ακολούθησε μια διαδρομή γεμάτη «στάσεις»: Σατορού, Λιόν, Χάβρη, Μάιντς και τελικά Premier League. Στην Αγγλία χρειάστηκε χρόνο για να καθιερωθεί, όμως στο Κρίσταλ Πάλας εξελίχθηκε σε σημείο αναφοράς, χάρη στη δύναμη, το ύψος (1,92 μ.) και την αποτελεσματικότητά του μπροστά στο γκολ.

Τη σεζόν 2023-24 πέτυχε 14 γκολ χωρίς πέναλτι, με εντυπωσιακή οικονομία στις τελικές προσπάθειες, ενώ φέτος διατηρεί σταθερό ρυθμό σκοραρίσματος, στοιχεία που δεν πέρασαν απαρατήρητα ούτε από τον Ντιντιέ Ντεσάν. Η παρουσία του στους «Μπλε», όπου σκόραρε δύο φορές στα πρώτα του παιχνίδια, αποτέλεσε δικαίωση μιας πορείας γεμάτης υπομονή και επιμονή.

Πρόκειται για έναν κλασικό σέντερ φορ, δυνατό στο παιχνίδι στον αέρα, αποτελεσματικό στο «κουτί» και με έφεση στο να αξιοποιεί κάθε ευκαιρία. Ένα προφίλ διαφορετικό από τα πιο εκρηκτικά ονόματα της γαλλικής επίθεσης, αλλά εξαιρετικά χρήσιμο σε συγκεκριμένες αγωνιστικές συνθήκες. Δεν είναι τυχαίο ότι η Γιουβέντους βλέπει στο πρόσωπό του μια αξιόπιστη λύση για την κορυφή της επίθεσης.

Το αν το φλερτ θα εξελιχθεί σε «γάμο» μένει να φανεί. Το μόνο βέβαιο είναι πως ο Ματετά, ο «γίγαντας » που άργησε να λάμψει, έχει πλέον κερδίσει τη θέση του στο κορυφαίο επίπεδο και ίσως το επόμενο κεφάλαιο της καριέρας του να γραφτεί με τα ασπρόμαυρα της Γιουβέντους.