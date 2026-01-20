Απογοητευτική ήταν η εμφάνιση του Ολυμπιακού στο Κύπελλο την περασμένη Τετάρτη απέναντι στον ΠΑΟΚ, γνωρίζοντας την ήττα με 2-0 και μένοντας εκτός συνέχειας. Έτσι, απομένουν δύο βασικοί στόχοι για την ομάδα του Πειραιά, με το βάρος να πέφτει πλέον σε πρωτάθλημα και Champions League. Eντός συνόρων βρίσκεται στην 3η θέση, δύο βαθμούς πίσω από ΠΑΟΚ και ΑΕΚ, έχοντας όμως ένα παιχνίδι λιγότερο, καθώς η αναμέτρηση του περασμένου Σαββάτου με τον Αστέρα αναβλήθηκε μετά από αίτημα του συλλόγου.

Στην Ευρώπη, ο Ολυμπιακός διατηρεί ζωντανές τις ελπίδες πρόκρισης μετά το σημαντικό διπλό στην Αστάνα κόντρα στην Καϊράτ (0-1, 09/12). Με δύο νίκες εξασφαλίζει θέση στην 24άδα, ενώ αν μαζέψει τέσσερις βαθμούς στα εναπομείναντα παιχνίδια θα εξαρτάται και από τα υπόλοιπα αποτελέσματα. Στην τελευταία αγωνιστική θα δοκιμαστεί εκτός έδρας απέναντι στον Άγιαξ, στο Άμστερνταμ.

Ευχάριστα τα νέα για τον Ολυμπιακό, καθώς επιστρέφουν σημαντικές μονάδες. Διαθέσιμος ο Πιρόλα στο κέντρο της άμυνας, ενώ έτοιμοι για το αρχικό σχήμα είναι οι Ποντένσε και Ρόντινεϊ. Παράλληλα, στη διάθεση του Μεντιλίμπαρ τέθηκαν και οι Ελ Κααμπί, καθώς και Ονιεμαέτσι.

Ως προς την 11άδα των Πειραιωτών ο Τζολάκης θα είναι ο βασικός γκολκίπερ και στην τετράδα της άμυνας οι επικρατέστεροι είναι οι Ορτέγα, Ρέτσος, Πιρόλα και Ροντινέι. Για το κέντρο ο Έσε με τον Μουζακίτη έχουν τις πιθανότητές τους και μπροστά τους να είναι ο Τσικίνιο. Ο Ζέλσον με τον Ποντένσε στα δυο άκρα και ο Ταρέμι έχει τον πρώτο λόγο για βασικός στράικερ

Με γκέλες άρχισε η χρονιά

Με αρνητικό πρόσημο έχει ξεκινήσει το 2026 για τη Λεβερκούζεν, η οποία δείχνει αγνώριστη στα πρώτα της παιχνίδια. Η χρονιά άνοιξε με βαριά εντός έδρας ήττα 4-1 από τη Στουτγάρδη, ενώ ακολούθησε η αναβολή του αγώνα με το Αμβούργο λόγω σοβαρού προβλήματος στην οροφή του «Volksparkstadion» εξαιτίας έντονης χιονόπτωσης. Σαν να μην έφταναν όλα αυτά, ήρθε και η ήττα με 1-0 από τη Χόφενχαϊμ, αποτέλεσμα που έφερε έντονο προβληματισμό στο στρατόπεδο του Κάσπερ Χιούλμαντ.

Πέρα από τα αποτελέσματα, πονοκέφαλο στον Δανό τεχνικό προκαλούν και οι απώλειες, αφού το παιχνίδι με τη Χόφενχαϊμ άφησε πίσω του δύο σημαντικούς τραυματισμούς. Ο βασικός τερματοφύλακας Φλέκεν και ο εξτρέμ Τέλα αποχώρησαν αναγκαστικά, δυσκολεύοντας ακόμη περισσότερο το ήδη απαιτητικό έργο απέναντι στον Ολυμπιακό.

Στον αντίποδα, θετική εξέλιξη αποτελεί η επιστροφή δύο κομβικών παικτών που είχαν απουσιάσει λόγω Κόπα Άφρικα. Ο δημιουργικός Μαζά και ο εκρηκτικός 19χρονος Καμερουνέζος φορ Κοφάν είναι ξανά διαθέσιμοι και αναμένεται να ξεκινήσουν βασικοί, δίνοντας ποιότητα και ενέργεια στην ομάδα.

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, πάντως, η Λεβερκούζεν έχει ανεβάσει στροφές, πραγματοποιώντας εντυπωσιακό φίνις στη League Phase με δύο σπουδαίες εκτός έδρας νίκες απέναντι σε Μάντσεστερ Σίτι (2-0) και Μπενφίκα (1-0), καθώς και ισοπαλία 2-2 με τη Νιουκάστλ. Βρίσκεται στην 20ή θέση με εννέα βαθμούς και κρατά την πρόκριση στα playoffs στα χέρια της. Με δύο νίκες στα εναπομείναντα ματς, εκτός με τον Ολυμπιακό και εντός με τη Βιγιαρεάλ (28/01, 22:00), μπορεί ακόμη και να ονειρεύεται την οκτάδα, αν και πρόκειται για σενάριο με μικρές πιθανότητες. Με αρκετές απουσίες ταξιδεύει στον Πειραιά η Λεβερκούζεν. Εκτός μάχης τέθηκαν οι Φλέκεν και Τέλα λόγω τραυματισμών, ενώ απουσιάζουν επίσης ο Μπε Σεγκίρ και ο βασικός στόπερ Ταπσόμπα. Αμφίβολη παραμένει η συμμετοχή του Ταπέ.