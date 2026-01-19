Νίκη στα δικαστήρια για τον Κριστιάνο Ρονάλντο απέναντι στη Γιουβέντους. Ο δικαστής εργασίας του Τορίνο, Τζαν Λούκα Ρομπάλντο, εξέδωσε απόφαση για την μακροχρόνια υπόθεση των μισθών του Πορτογάλου, που ξεκίνησε το 2021, όταν ο CR7 άφησε το Τορίνο για να μετακινηθεί στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Ο δικαστής απέρριψε την έφεση του συλλόγου, με αποτέλεσμα η Γιουβέντους να μην έχει δικαίωμα να ζητήσει πίσω τα 9,8 εκατ. ευρώ (περίπου 11 εκατ. μαζί με τους τόκους) που προβλέπονταν από την διαιτητική απόφαση του Απριλίου 2024 και είχαν ήδη καταβληθεί στον επιθετικό. Στον σύλλογο επιβαρύνονται τα δικαστικά έξοδα, χωρίς όμως οικονομικό αντίκτυπο στον ισολογισμό, καθώς το ποσό είχε ήδη καταβληθεί και λογιστικοποιηθεί στον προϋπολογισμό 2023-24.

Η υπόθεση χρονολογείται από την περίοδο της πανδημίας COVID, όταν η Γιουβέντους είχε καταλήξει σε συμφωνία με τους ποδοσφαιριστές για μια υποτιθέμενη εικονική παραίτηση από ορισμένους μηνιαίους μισθούς, προκειμένου να αντιμετωπιστεί η κρίση. Με τον Ρονάλντο, οι διοικούντες της Γιουβέντους συμφώνησαν το 2021 μέσω του λεγόμενου εγγράφου “carta Ronaldo” – αναφερόμενο στην έρευνα του Τορίνο που οδήγησε στις παραιτήσεις του προέδρου Αντρέα Αγκνέλι και του παλαιού ΔΣ – για την καθυστερημένη καταβολή 19,5 εκατ. ευρώ ως υπόλοιπο του μικτού μισθού του παίκτη. Το ποσό αυτό δεν είχε ποτέ καταχωρηθεί στον ισολογισμό και από τις υποκλοπές της έρευνας Prisma είχε προκύψει ότι η γραπτή συμφωνία “θεωρητικά δεν πρέπει να υπάρχει”, όπως δήλωσε ο επικεφαλής νομικής υπηρεσίας, Τσέζαρε Γκαμπάζιο, σε συνομιλία με τον τότε τεχνικό διευθυντή Φεντερίκο Τσερούμπινι. Επιπλέον, το ποσό δεν είχε ποτέ καταβληθεί, καθώς ο Ρονάλντο είχε ήδη μετακινηθεί στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Ο Ρονάλντο κατέθεσε αγωγή κατά του συλλόγου τον Σεπτέμβριο του 2023. Στις 17 Απριλίου 2024, το Διαιτητικό Συμβούλιο, αναγνώρισε στον παίκτη το ήμισυ του οφειλόμενου ποσού (9,8 εκατ. αντί 19,6), αποκλείοντας οποιαδήποτε πρόθεση της Γιουβέντους να εξαπατήσει τον Ρονάλντο και υπογραμμίζοντας ότι ο ποδοσφαιριστής δεν είχε ποτέ ζητήσει το ποσό κατά την αποχώρησή του από την Ιταλία. Η Γιουβέντους είχε προσβάλει την απόφαση, αλλά το Δικαστήριο του Τορίνο δικαίωσε τον Ρονάλντο. Ο σύλλογος επιφυλάσσεται να εξετάσει ενδεχόμενες νομικές ενέργειες για να προσβάλει την απόφαση.