Ο Παναθηναϊκός μπήκε δυνατά στο παιχνίδι με την ΑΕΚ και για πρώτη φορά επί Ράφα Μπενίτεθ άλλαξε στυλ παιχνιδιού, πίεσε ψηλά και φάνηκε να δημιουργεί προβλήματα στο πρώτο 10λεπτο στον αντίπαλό του. Ωστόσο, η Ένωση βρήκε το γκολ πολύ νωρίς και μόλις στο 15’ προηγήθηκε 1-0 με τον Λούκα Γιόβιτς, που απέδειξε μέσα σε λίγα μέτρα το τεράστιο… έγκλημα των Πράσινων τόσο το καλοκαίρι όσο και τον Ιανουάριο.

Το διπλό λάθος που πληρώνει ακριβά ο Παναθηναϊκός στο γήπεδο, οι αργοκαρούτες στο κέντρο και οι κινήσεις που άργησαν, τα στημένα του Τάσου Μπακασέτα και τι συνέβη στη Νέα Φιλαδέλφεια και το σκορ ξέφυγε.

