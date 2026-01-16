Σοκ και θλίψη σκόρπισε στον χώρο του μπάσκετ η είδηση του θανάτου του Αντρέ Μπελ, 20χρονου παίκτη του Πανεπιστημίου Fisk, στο NCAA. Ο νεαρός παίκτης έπεσε θύμα πυροβολισμού στο κεφάλι, ενώ βρισκόταν σε αυτοκινητόδρομο στο Νάσβιλ των Ηνωμένων Πολιτειών.

Σύμφωνα με τις Αρχές της μητροπολιτικής περιοχής του Νάσβιλ, ο Μπελ επέβαινε στο αυτοκίνητό του μαζί με δύο φίλους μετά την επίσκεψή τους σε γυμναστήριο, όταν ένα όχημα άνοιξε πυρ εναντίον τους. Το αυτοκίνητο του Μπελ, μια λευκή Nissan Sentra, επιβράδυνε και στρίβοντας ξανά στην κυκλοφορία συγκρούστηκε με ένα κόκκινο φορτηγό, ενώ το σεντάν συνέχισε την πορεία του. Ο Μπελ διακομίστηκε εσπευσμένα στο Ιατρικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Vanderbilt, αλλά δεν τα κατάφερε. Το κίνητρο της επίθεσης παραμένει άγνωστο και οι αρχές συνεχίζουν να αναζητούν τον δράστη.

«Ο Αντρέ Μπελ ήταν ηγέτης στην ομάδα μπάσκετ ανδρών του Πανεπιστημίου Fisk, αλλά θα τον θυμόμαστε κυρίως για το μεταδοτικό του χαμόγελο, την προσωπικότητά του και την ικανότητά του να γεμίζει με ζεστασιά οποιονδήποτε χώρο», δήλωσε ο προπονητής Τζερεμάια Κράτσερ. «Τώρα βιώνουμε ένα μεγάλο κενό στο πρόγραμμα μας, αλλά κυρίως νιώθουμε βαθύ πόνο στις καρδιές μας. Θα μας λείψει πολύ. Οι σκέψεις και οι προσευχές μας είναι με την οικογένειά του και την κοινότητα του Νάσβιλ που τον θαύμαζε».

Ο Μπελ είχε ενσωματωθεί στους Fisk Bulldogs την περασμένη σεζόν, μετά από την καριέρα του στο γυμνάσιο Sacred Heart of Jesus στο Τζάκσον του Τενεσί, και σπούδαζε Διοίκηση Επιχειρήσεων. Η ομάδα του και η κοινότητα του NCAA θρηνούν την απώλεια ενός ταλαντούχου νέου αθλητή με υποσχόμενη καριέρα.