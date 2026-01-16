Δημοσίευμα του Sky Sports αναφέρει ότι ο Φλορεντίνο Πέρεθ έχει θέσει ως προσωπικό στόχο την απόκτηση του Έρλινγκ Χάαλαντ για τη Ρεάλ Μαδρίτης.

Ο απρόσμενος και ιδιαίτερα επώδυνος αποκλεισμός των «μερένγκες» από την Αλμπαθέτε στη φάση των «16» του Copa del Rey προκάλεσε έντονες αντιδράσεις και άνοιξε νέο κύκλο εσωτερικής κριτικής στον σύλλογο. Το αποτέλεσμα θεωρήθηκε σοκ, τόσο για την έκταση όσο και για το προφίλ του αντιπάλου.

Πολλές φωνές γύρω από τη Ρεάλ έσπευσαν να τονίσουν ότι το βασικό ζήτημα δεν σχετίζεται με τον Τσάμπι Αλόνσο, αλλά με τη γενικότερη νοοτροπία των ποδοσφαιριστών, εκφράζοντας παράλληλα επιφυλάξεις για το αν ο Άλβαρο Αρμπελόα μπορεί να αναστρέψει άμεσα την κατάσταση.

Μέρος της ευθύνης, πάντως, αποδίδεται και στον ίδιο τον Φλορεντίνο Πέρεθ, ο οποίος επέλεξε να λύσει τη συνεργασία με τον Αλόνσο σε μια περίοδο όπου δεν υπήρχε έτοιμη και αξιόπιστη διάδοχη λύση, την ώρα που τα προβλήματα στα αποδυτήρια παρέμεναν. Υπό αυτά τα δεδομένα, ο πρόεδρος της Ρεάλ έχει ήδη στραφεί στον σχεδιασμό της επόμενης σεζόν και στις απαραίτητες διορθωτικές κινήσεις.

Σύμφωνα πάντα με το Sky Sports, ο Πέρεθ οραματίζεται τη μετακίνηση του Χάαλαντ στο «Σαντιάγκο Μπερναμπέου», με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση της επιθετικής γραμμής. Οι επαφές με την πλευρά του Νορβηγού φορ παραμένουν ανοιχτές, ωστόσο η προοπτική μιας συμφωνίας εμφανίζεται εξαιρετικά δύσκολη στην παρούσα φάση, καθώς ο Χάαλαντ δεσμεύεται με συμβόλαιο με τη Μάντσεστερ Σίτι έως το 2034. Επιπλέον, για να καταστεί εφικτή μια τέτοια μεταγραφή θα απαιτηθεί ένα υπέρογκο ποσό, το οποίο ενδεχομένως να προκύψει μόνο μέσω μιας μεγάλης πώλησης, όπως αυτή του Βινίσιους Τζούνιορ.