Η ήττα από τη Μπάγερν Μονάχου ήταν η 3η στις τελευταίες 4 αγωνιστικές της Euroleague για τον Παναθηναϊκό και ο Εργκίν Αταμάν δεν είχε καμία όρεξη για δηλώσεις, όπως φάνηκε και στη συνέντευξη Τύπου που διήρκεσε λιγότερο από μισό λεπτό.

Οι «πράσινοι» ήταν κακοί στο Μόναχο και έχασαν με 85-78, με συνέπεια να υποχωρήσουν στη βαθμολογία καθώς είναι στο 13-9, πλέον, έπειτα από 22 αγωνιστικές.

Ο Παναθηναϊκός μετράει τρεις ήττες σε τέσσερις αγωνιστικές μέσα στο 2026 και ο Αταμάν ήταν τόσο εκνευρισμένος μετά τη λήξη του αγώνα, που μίλησε μόνο για… 24 δευτερόλεπτα στη συνέντευξη Τύπου.

«Παίξαμε καλά στις πρώτες τρεις περιόδους, μοιράσαμε την μπάλα, αλλά στην τελευταία περίοδο στην επίθεση τα χάσαμε όλα και στην άμυνα οι Ντιμιτρίεβιτς, Τζέσαπ και Ομπστ βρήκαν σκορ και ηττηθήκαμε», ήταν όσα είπε.