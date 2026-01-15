Ο Παναθηναϊκός δεν είναι σε καλή κατάσταση και το έδειξε και στη Γερμανία καθώς ηττήθηκε με 85-78 από τη Μπάγερν Μονάχου και υποχωρεί στη βαθμολογία καθώς είναι στο 13-9 μετά τις πρώτες 22 αγωνιστικές της Euroleague.

Οι «πράσινοι» πήγαν στη Γερμανία χωρίς τους Ναν και Μήτογλου και λίγες ώρες πριν το παιχνίδι έχασαν και τον Ρογκαβόπουλο λόγω πυρετού, είχαν όμως απέναντί τους μια ομάδα που είχε μόνο 7 νίκες σε 21 παιχνίδια. Και τελικά τη… βοήθησαν να πάρει την 8η, καθώς μόνο οι Όσμαν και Γκραντ στάθηκαν στο ύψος των περιστάσεων.

Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν δέχθηκε σερί 9-0 μετά το αρχικό 0-4 και έμεινε πίσω με 9-4, αντέδρασε καλά όμως και με τους Γκραντ και Χολμς να σκοράρουν έκαναν επιμέρους σκορ 12-2 και μετέτρεψαν το σκορ σε 11-16. Στη συνέχεια, όμως, δεν απέφυγαν τα λάθη και τελικά ήταν στο -1 (25-24) όταν ολοκληρώθηκε το πρώτο δεκάλεπτο.

Με το ξεκίνημα του δεύτερου ο Σαμοντούροβ έδωσε λύσεις στην επίθεση και στη συνέχεια ανέλαβε ο Όσμαν, με αποτέλεσμα να έρθει ένα σερί 11-0 που μετέτρεψε το 29-27 σε 29-38 στο 16′. Το «τριφύλλι» είχε το προβάδισμα, η απόδοσή του όμως δεν ήταν πειστική και η Μπάγερν πλησίασε στο -3 (40-43) στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου.

Ο Παναθηναϊκός παρέμενε μπροστά και στην τρίτη περίοδο, με τους Όσμαν και Γκραντ να είναι οι πιο αξιόπιστοι παίκτες του, δεν μπορούσε όμως να ξεφύγει στο σκορ, καθώς τα λάθη που γίνονταν στην άμυνα έδιναν πόντους στους Γερμανούς.

Οι δύο ομάδες μπήκαν στο τελευταίο δεκάλεπτο με το σκορ 58-64 και αυτό που ακολούθησε ήταν ένα… δράμα για τους «πράσινους», οι οποίοι ήταν άστοχοι και παράλληλα έβλεπαν τους γηπεδούχους να πετυχαίνουν ορισμένα… τρελά τρίποντα. Έτσι, στα 4,5 λεπτά πριν το τέλος η Μπάγερν πέρασε μπροστά με 73-70 και δεν έχασε ποτέ ξανά το προβάδισμα, παίρνοντας τελικά τη νίκη με 85-78.

Τα δεκάλεπτα: 25-24, 40-43, 58-64, 85-78