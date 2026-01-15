Ο ΠΑΟΚ πήρε την πρόκριση για τους ημιτελικούς του κυπέλλου Ελλάδας μετά την εκτός έδρας νίκη επί του Ολυμπιακού με 2-0 και η ΠΑΕ αποθεώνει την ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου για το γκολ του Μαγκομέντ Οζντόεφ.

Οι «ασπρόμαυροι» κατάφεραν να αιφνιδιάσουν τους «ερυθρόλευκους» καθώς άνοιξαν το σκορ στο 7′ με τον Μύθου και στο 15′ έκαναν το 0-2 με το πολύ ωραίο τελείωμα του Οζντόεφ μετά το γύρισμα του Ζίβκοβιτς.

Πολύ ωραία, όμως, ήταν γενικά η συνεργασία των παικτών του Ραζβάν Λουτσέσκου σε αυτή τη φάση, όπως δείχνει και το βίντεο που ανέβασε η ΠΑΕ στα social media για να αποθεώσει το ποδόσφαιρο της ομάδας.

Συνολικά συνεργάστηκαν 7 παίκτες και άλλαξαν 14 πάσες μέσα σε 45 δευτερόλεπτα, πριν αναλάβει να τελειώσει τη φάση ο Οζντόεφ γράφοντας το 0-2 με πολύ όμορφο τρόπο.