Την ικανοποίησή της για την απόδοση των Ελλήνων διαιτητών που ορίστηκαν στους προημιτελικούς του κυπέλλου Ελλάδας εξέφρασε με σχετική ενημέρωσή της η ΚΕΔ.

Μπορεί κάποιες ομάδες να ήθελαν ξένους διαιτητές, στην Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας όμως αποφάσισαν να ορίσουν Έλληνες και υπάρχει ικανοποίηση για την απόδοσή τους, με τη σχετική ενημέρωση να αναφέρει τα εξής.

«Απόλυτα ικανοποιημένα είναι τα μέλη της ΚΕΔ από το αποτέλεσμα που είχε η απόφασή τους να ορίζονται Ελληνες διαιτητές στους αγώνες του Κυπέλλου Ελλάδας ακόμη και σε ντέρμπι στα οποία στο πρωτάθλημα χρησιμοποιούνται ξένοι.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στην Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας υπήρξε θετική αποτίμηση των προημιτελικών αγώνων, με συγχαρητήρια προς τους Φωτιά, Παπαπέτρου, Τσακαλίδη και Ευαγγέλου, καθώς και στους συνεργάτες τους για την απόδοσή τους.

Όπως τονίζεται από κύκλους της ΚΕΔ, οι διαιτητές ανταποκρίθηκαν πλήρως στις απαιτήσεις των αναμετρήσεων και απέδειξαν ότι η επιλογή να προχωρήσει το Κύπελλο με Έλληνες ρέφερι είχε το ευκταίο αποτέλεσμα και συνάδει με την ξεκάθαρη παρακίνηση αξιωματούχων της UEFA για μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στους Έλληνες διαιτητές, προκειμένου να υπάρξει ουσιαστική ανάπτυξη και εξέλιξη της ελληνικής διαιτησίας».