Οι Μπακς κόντρα στους Τίμπεργουλβς δεν είχαν καλή απόδοση και ηττήθηκαν με 139-106, με τον κόσμο τους να αποδοκιμάζει.

Τα Eλάφια βρέθηκαν να χάνουν με σκορ 76-45 στο ημίχρονο, κάτι που εξόργισε τον κόσμο τους. Οι φίλαθλοι του Μιλγουόκι αποδοκίμασαν την ομάδα των Μπακς, γεγονός που δεν άφησε ευχαριστημένο τον Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Έτσι στην διάρκεια της τρίτης περιόδου αποδοκίμασε και εκείνος τον κόσμο για τον τρόπο που αντέδρασε. Ο Γιάννης δε μίλησε για αυτό λέγοντας πώς «όταν αποδοκιμάζουν, αποδοκιμάζω κι εγώ. Το κάνω όλη τη σεζόν αυτό. Ο κόσμος θα εκφράζεται όπως θέλει και κανείς δεν έχει το δικαίωμα να πει σε κάποιον τι να κάνει και τι όχι. Όπως επίσης κανείς δεν μπορεί να πει σε μένα πώς θα αντιδρώ στο παρκέ. Είμαι εδώ 13 χρόνια και είμαι πρώτος στα πάντα».