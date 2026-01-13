Με τον πρώτο γύρο της Euroleague να έχει ολοκληρωθεί, οι General Managers των ομάδων κατέθεσαν τις απόψεις τους για το πώς θα εξελιχθεί η σεζόν και σε ποσοστό 95% βλέπουν τον Παναθηναϊκό να προκρίνεται στο Final Four, με τον Ολυμπιακό να είναι στο 50%.

Κάθε χρόνο οι General Managers των ομάδων κάνουν μια αποτίμηση του πρώτου γύρου της διοργάνωσης και παράλληλα κάνουν και τις προβλέψεις τους για την πρόκριση στο Final Four. Το ίδιο έγινε και φέτος, επομένως, με τους «πράσινους» να έχουν καθολική αποδοχή σε ό,τι αφορά την παρουσία τους στο Final Four του Telecom Center Athens.

Συγκεκριμένα, το 95% των GMs πιστεύει ότι η ομάδα του Εργκίν Αταμάν θα είναι η μία από τις τέσσερις που θα διεκδικήσουν το τρόπαιο, με το αντίστοιχο ποσοστό για τους «ερυθρόλευκους» του Γιώργου Μπαρτζώκα να είναι στο 50%.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας

Η μεγάλη έκπληξη της σεζόν: Βαλένθια με ποσοστό 75%

Οι ομάδες που θα βρεθούν στο Final Four: 1. Παναθηναϊκός 95%, 2. Φενέρμπαχτσε 85%, 3. Χάποελ Τελ Αβίβ 60%, 4. Ολυμπιακός 50%, Μπαρτσελόνα 50%.

Rising Star της Euroleague: Σέρχιο Ντε Λαρέα 35%, Σαλιού Νιανγκ 15%

Χρονιά Breakout: ΜακΚίνλεϊ Ράιτ 20%, Σιλβέιν Φρανσίσκο 15%, Τζόρνταν Νουόρα 10%

Καλύτερος πασέρ: Κώστας Σλούκας 25%, Φακούντο Καμπάτσο 25%

Παίκτη της Euroleague που θα θέλατε να υπογράψετε: Κέντρικ Ναν 20%, Άλφα Ντιάλο 10%, Τάιλερ Χόρτον-Τάκερ 10%, Έντι Ταβάρες 10%.

Η πιο Fun To Watch ομάδα: Βαλένθια 50%

Ομάδα που δεν νιώθεις άνετα όταν την αντιμετωπίζεις: Βαλένθια 35%, Μονακό 15%.

Πιο εντυπωσιακός παίκτης: Κέντρικ Ναν 25%, Ναντίρ Ιφί 15%, Σιλβέιν Φρανσίσκο 15%

Καλύτερος αμυντικός: Άλφα Ντιάλο 30%, Έντι Ταβάρες 15%

Καλύτερος σουτέρ: Αντρέας Ομπστ 50%

Καλύτερος ηγέτης: Κώστας Σλούκας 40%

Καλύτερος Clutch παίκτης: Κέντρικ Ναν 40%, Μάικ Τζέιμς 25%

Καλύτερος προπονητής: Πέδρο Μαρτίνεθ 45%

MVP της χρονιάς έως τώρα: Ελάιτζα Μπράιαντ 30%, Σάσα Βεζένκοβ 20%, Κέντρικ Ναν 15%