Ο Ολυμπιακός πήρε την πρώτη του νίκη στο φετινό Champions League με το 1-0 επί της Καϊράτ Αλμάτι εκτός έδρας και έχει ακόμη δύο παιχνίδια στη διάθεσή του για να εξασφαλίσει μια θέση στην πρώτη 24άδα.

Στις πρώτες πέντε αγωνιστικές της League Phase οι «ερυθρόλευκοι», είτε για τον ένα είτε για τον άλλο λόγο, δεν είχαν καταφέρει να πάρουν κάποια νίκη. Στην 6η αγωνιστική, όμως, ήρθε το τρίποντο, με αποτέλεσμα να παραμένουν ζωντανοί στο παιχνίδι της πρόκρισης.

Η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έχει πλέον 5 βαθμούς και απομένουν δύο παιχνίδια για την ολοκλήρωση της League Phase: Στις 20 Ιανουαρίου 2026 με αντίπαλο τη Λεβερκούζεν στο Καραϊσκάκη και την επόμενη εβδομάδα, στις 28/1, με αντίπαλο τον Άγιαξ στο Άμστερνταμ.

Σε αυτά τα δύο παιχνίδια, το ζητούμενο για τον Ολυμπιακό είναι οι δύο νίκες και τίποτα λιγότερο. Με βάση την περσινή σεζόν, πρώτη με αυτό το σύστημα διεξαγωγής, χρειάζονται 11 βαθμοί για μια θέση στην 24άδα.