Την 8η ήττα τους στα 9 τελευταία παιχνίδια γνώρισαν οι Μπακς, αυτή την φορά από τους Γουάσινγκτον Γουίζαρντς, με 129-126. Θετική η παρουσία του Αντετοκούνμπο.

H νίκη επί των Μπρούκλιν Νετς, με την οποία έβαλαν τέλος στο αρνητικό σερί, ήταν απλώς μια… παρένθεση για τους Μπακς, κάτι που αποτυπώθηκε και στην αναμέτρηση με τους Γουίζαρντς οι οποίοι έχουν το χειρότερο ρεκόρ στην Ανατολική Περιφέρεια (3-16).

Η ομάδα του Μιλγουόκι είδε το ρεκόρ της να «πέφτει» στο 9-13 και να παραμένει εκτός πρώτης 10άδας στην Ανατολή. Εντυπωσιακός ο πρώην παίκτης του ΠΑΟΚ, Κέβιν Πόρτερ Τζούνιορ, ο οποίος τελείωσε το παιχνίδι έχοντας 30 πόντους με 7/9 δίποντα, 5/6 τρίποντα, 1/2 βολές, 5 ασίστ και 4 ριμπάουντ. Μάλιστα αποχώρησε λίγο πριν από το τέλος με ενοχλήσεις στην μέση.

Παράλληλα, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο βρέθηκε 32 λεπτά στο παρκέ και σε αυτό το διάστημα μέτρησε 26 πόντους με 10/17 εντός παιδιά, 6/11 βολές, 7 ριμπάουντ, 4 ασίστ αλλά και 5 λάθη. Στον αντίποδα, ο Σι Τζέι ΜακΚόλουμ με 28 πόντους και 11/21 εντός παιδιάς ήταν ο κορυφαίος των νικητών, με τον Μάρβιν Μπάγκλεϊ να επιστρέφει στις καλές εμφανίσεις και να έχει άλλους 22 πόντους με 11/16 σουτ και 8 ριμπάουντ. Ιδιαίτερα αισθητή έκανε την παρουσία του ο άλλοτε παίκτης των Μπακς, Κρις Μίντλετον, ο οποίος είχε 15 πόντους, 5 ασίστ και 4 ριμπάουντ.