Άσχημα είναι τα νέα από τη Λίμα του Περού, όπου θα γίνει ο τελικός του Κόπα Λιμπερταδόρες, καθώς ένας οπαδός της Παλμέιρας έχασε τη ζωή του με απίστευτο τρόπο.

Ο φετινός τελικός είναι βραζιλιάνικη υπόθεση καθώς η Παλμέιρας και η Φλαμένγκο είναι οι δύο ομάδες που θα διεκδικήσουν το τρόπαιο και οι οπαδοί τους μετακινήθηκαν μαζικά στη Λίμα για το μεγάλο παιχνίδι.

Ανάμεσά τους ήταν και ένας 38χονος γιατρός, φίλος της Παλμέιρας, ο οποίος σκοτώθηκε σε απίστευτο δυστύχημα… Συγκεκριμένα, όπως μεταδίδουν τα ΜΜΕ της Νοτίου Αμερικής, ο 38χρονος οπαδός έκανε τουριστική βόλτα με ανοιχτό διώροφο λεωφορείο, όταν χτύπησε το κεφάλι του σε γέφυρα και υπέκυψε στα τραύματά του.

Με βάση τα ίδια ρεπορτάζ, αυτόπτες μάρτυρες υποστηρίζουν ότι το λεωφορείο πήγαινε με μεγαλύτερη ταχύτητα από ό,τι θα περίμενε κανείς ενώ ο 38χρονος που σκοτώθηκε φέρεται να ήταν όρθιος και να φώναζε συνθήματα υπέρ της Παλμέιρας και δεν είδε ότι το λεωφορείο θα περνούσε κάτω από γέφυρα.