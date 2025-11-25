Μετά την επανέναρξη των πρωταθλημάτων, επιστρέφει και το Champions League, καθώς ξεκινά σήμερα η 5η αγωνιστική της League Phase, όπου ξεχωρίζει η τιτανομαχία στο Λονδίνο ανάμεσα στην Τσέλσι και την Μπαρτσελόνα.

Οι δύο ομάδες ισοβαθμούν με επτά βαθμούς και καίγονται για τη νίκη, αφού ο χαμένος θα απομακρυνθεί από την πρώτη οκτάδα.

Στην Ολλανδία διεξάγεται η μάχη των ουραγών, με τον Άγιαξ να μονομαχεί με την Μπενφίκα.

Το σημερινό πρόγραμμα των αγώνων: