Μετά την επανέναρξη των πρωταθλημάτων, επιστρέφει και το Champions League, καθώς ξεκινά σήμερα η 5η αγωνιστική της League Phase, όπου ξεχωρίζει η τιτανομαχία στο Λονδίνο ανάμεσα στην Τσέλσι και την Μπαρτσελόνα.

Οι δύο ομάδες ισοβαθμούν με επτά βαθμούς και καίγονται για τη νίκη, αφού ο χαμένος θα απομακρυνθεί από την πρώτη οκτάδα.

Στην Ολλανδία διεξάγεται η μάχη των ουραγών, με τον Άγιαξ να μονομαχεί με την Μπενφίκα.

Το σημερινό πρόγραμμα των αγώνων:

  • 19:45 Γαλατάσαραϊ-Ουνιόν Σεν-Ζιλουάζ
  • 19:45 Άγιαξ-Μπενφίκα
  • 22:00 Νάπολι Καραμπάγκ
  • 22:00 Σλάβια Πράγας-Αθλέτικ Μπιλμπάο
  • 22:00 Μπόντο Γκλιμτ-Γιουβέντους
  • 22:00 Μαρσέιγ-Νιούκαστλ
  • 22:00 Μάντσεστερ Σίτι-Μπάγερ Λεβερκούζεν
  • 22:00 Ντόρτμουντ-Βιγιαρεάλ
  • 22:00 Τσέλσι-Μπαρτσελόνα