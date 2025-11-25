Μετά την επανέναρξη των πρωταθλημάτων, επιστρέφει και το Champions League, καθώς ξεκινά σήμερα η 5η αγωνιστική της League Phase, όπου ξεχωρίζει η τιτανομαχία στο Λονδίνο ανάμεσα στην Τσέλσι και την Μπαρτσελόνα.
Οι δύο ομάδες ισοβαθμούν με επτά βαθμούς και καίγονται για τη νίκη, αφού ο χαμένος θα απομακρυνθεί από την πρώτη οκτάδα.
Στην Ολλανδία διεξάγεται η μάχη των ουραγών, με τον Άγιαξ να μονομαχεί με την Μπενφίκα.
Το σημερινό πρόγραμμα των αγώνων:
- 19:45 Γαλατάσαραϊ-Ουνιόν Σεν-Ζιλουάζ
- 19:45 Άγιαξ-Μπενφίκα
- 22:00 Νάπολι Καραμπάγκ
- 22:00 Σλάβια Πράγας-Αθλέτικ Μπιλμπάο
- 22:00 Μπόντο Γκλιμτ-Γιουβέντους
- 22:00 Μαρσέιγ-Νιούκαστλ
- 22:00 Μάντσεστερ Σίτι-Μπάγερ Λεβερκούζεν
- 22:00 Ντόρτμουντ-Βιγιαρεάλ
- 22:00 Τσέλσι-Μπαρτσελόνα