Ο Στέφανος Τσιτσιπάς τιμωρήθηκε με πρόστιμο 2.000 ευρώ και αφαίρεση του διπλώματος για ένα χρόνο καθώς έτρεχε με 210 χλμ/ώρα στην Αττική Οδό με μια μαύρη Lotus, με τον δικηγόρο του να κάνει δήλωση για να ξεκαθαρίσει πώς έχουν τα πράγματα.

Ο Έλληνας τενίστας δέχθηκε ψηφιακή κλήση καθώς έτρεχε με ιλιγγιώδη ταχύτητα στην Αττική Οδό και οι κάμερες εντόπισαν την παράβαση, όπως και τα στοιχεία του οχήματος.

Πρόκειται για ένα θέμα που προκάλεσε, όπως αναμενόταν, ντόρο, με την ιστοσελίδα tennisnews.gr να επικοινωνεί με τον δικηγόρο του Τσιτσιπά, Θανάση Παπαθανασίου, ο οποίος τόνισε πως δεν ήταν ο Έλληνας τενίστας αυτός που οδηγούσε, συμπληρώνοντας πως έχουν διεκπεραιωθεί τα θέματα του προστίμου και της αφαίρεσης του διπλώματος.

«Σχετικά με το περιστατικό το οποίο βγήκε στη δημοσιότητα, το αυτοκίνητο το οδηγούσε τρίτο άτομο. Το θέμα του προστίμου και της κατάθεσης του διπλώματος έχουν όλα διεκπεραιωθεί», ήταν η δήλωση του δικηγόρου του Τσιτσιπά.