Για υπερβολική ταχύτητα πήρε κλήση ο Στέφανος Τσιτσιπάς, όπως σημειώθηκε στην εκπομπή του ΣΚΑΪ «Αταίριαστοι».

Ο τενίστας δέχτηκε ψηφιακή κλήση για ιλιγγιώδη ταχύτητα καθώς πήγαινε με μια μαύρη Lotus με 210 χιλιόμετρα στην Αττική Οδό. Το πρόστιμο που του επιβλήθηκε είναι 2.000 ευρώ και αφαίρεση διπλώματος για ένα χρόνο.

Σημειώνεται ότι πλέον οι οδηγοί δεν θα βρίσκουν ροζ χαρτάκια κάτω από τον υαλοκαθαριστήρα ούτε θα χρειάζεται να τους σταματήσει η Τροχαία. Οι κάμερες εντοπίζουν την παράβαση, τα στοιχεία του οχήματος καταχωρούνται αυτόματα και η κλήση αποστέλλεται ηλεκτρονικά.

Η ενημέρωση για το πρόστιμο γίνεται μέσα από την προσωπική θυρίδα του πολίτη στο gov.gr / my.gov.gr, όπου εμφανίζονται όλες οι βεβαιωμένες παραβάσεις.

Ποιες παραβάσεις εντοπίζουν οι νέες κάμερες

Το νέο δίκτυο καμερών έχει σχεδιαστεί να καταγράφει πολλαπλές παραβάσεις ταυτόχρονα, όπως:

Υπέρβαση ορίου ταχύτητας

Παραβίαση ερυθρού σηματοδότη

Μη χρήση ζώνης ή κράνους

Χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση

Οι παραβάσεις βεβαιώνονται αυτόματα και τα πρόστιμα αποστέλλονται χωρίς καθυστερήσεις, μειώνοντας έτσι τη γραφειοκρατία και ενισχύοντας τη διαφάνεια.

Πού βρίσκονται οι κάμερες

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι πρώτες συσκευές έχουν τοποθετηθεί σε κεντρικούς δρόμους όπως:

Λεωφόρος Κηφισίας

Συγγρού

Βουλιαγμένης

Αττική Οδός

και σε άλλα σημεία με αυξημένη κυκλοφορία ή συχνά τροχαία.

Η πλήρης ενεργοποίηση του δικτύου θα ολοκληρωθεί σταδιακά τους επόμενους μήνες, ενώ ο αριθμός των καμερών αναμένεται να ξεπεράσει τις 300 σε όλο το λεκανοπέδιο.