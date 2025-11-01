Οι νέες κάμερες κυκλοφορίας έχουν τεθεί ήδη σε λειτουργία σε βασικούς οδικούς άξονες της Αττικής, φέρνοντας μια νέα εποχή στην επιτήρηση των παραβάσεων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ). Το σύστημα είναι πλήρως αυτοματοποιημένο και καταγράφει σε πραγματικό χρόνο όσους οδηγούς δεν τηρούν τον νόμο.

Ψηφιακές κλήσεις χωρίς «χαρτάκι» στο παρμπρίζ

Πλέον, οι οδηγοί δεν θα βρίσκουν ροζ χαρτάκια κάτω από τον υαλοκαθαριστήρα ούτε θα χρειάζεται να τους σταματήσει η Τροχαία. Οι κάμερες εντοπίζουν την παράβαση, τα στοιχεία του οχήματος καταχωρούνται αυτόματα και η κλήση αποστέλλεται ηλεκτρονικά.

Η ενημέρωση για το πρόστιμο γίνεται μέσα από την προσωπική θυρίδα του πολίτη στο gov.gr / my.gov.gr, όπου εμφανίζονται όλες οι βεβαιωμένες παραβάσεις.

Ποιες παραβάσεις εντοπίζουν οι νέες κάμερες

Το νέο δίκτυο καμερών έχει σχεδιαστεί να καταγράφει πολλαπλές παραβάσεις ταυτόχρονα, όπως:

Υπέρβαση ορίου ταχύτητας

Παραβίαση ερυθρού σηματοδότη

Μη χρήση ζώνης ή κράνους

Χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση

Οι παραβάσεις βεβαιώνονται αυτόματα και τα πρόστιμα αποστέλλονται χωρίς καθυστερήσεις, μειώνοντας έτσι τη γραφειοκρατία και ενισχύοντας τη διαφάνεια.

Πού βρίσκονται οι κάμερες

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι πρώτες συσκευές έχουν τοποθετηθεί σε κεντρικούς δρόμους όπως:

Λεωφόρος Κηφισίας

Συγγρού

Βουλιαγμένης

Αττική Οδός

και σε άλλα σημεία με αυξημένη κυκλοφορία ή συχνά τροχαία.

Η πλήρης ενεργοποίηση του δικτύου θα ολοκληρωθεί σταδιακά τους επόμενους μήνες, ενώ ο αριθμός των καμερών αναμένεται να ξεπεράσει τις 300 σε όλο το λεκανοπέδιο.

Στόχος: Μείωση ατυχημάτων και παραβατικής οδήγησης

Το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και οι αρμόδιες υπηρεσίες τονίζουν ότι το νέο σύστημα δεν έχει τιμωρητικό χαρακτήρα, αλλά στοχεύει στη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και στην αλλαγή οδηγικής συμπεριφοράς.

Η συνεχής παρουσία καμερών στους δρόμους εκτιμάται ότι θα λειτουργήσει αποτρεπτικά απέναντι στις επικίνδυνες πρακτικές, μειώνοντας σημαντικά τα τροχαία ατυχήματα.