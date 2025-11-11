Ο Κριστιάνο Ρονάλντο επανέλαβε πρόσφατα πως θεωρεί ότι είναι ο κορυφαίος ποδοσφαιριστής όλων των εποχών, ο Ρονάλντο Λουίς Ναζάριο ντε Λίμα όμως διαφωνεί, αν και τον κατατάσσει στο top-10.

Ο CR7 αναφέρθηκε σε μια σειρά από θέματα σε συνέντευξη που παραχώρησε πριν λίγες μέρες, κατά τη διάρκεια της οποίας επανέλαβε πως κανείς στην ιστορία του ποδοσφαίρου δεν υπήρξε καλύτερος από τον ίδιο.

Άποψη με την οπιοία δεν συμφωνεί πάντως το «Φαινόμενο», το οποίο κλήθηκε να σχολιάσει όσα είπε ο Πορτογάλος.

«Ο Κριστιάνο σκοράρει γκολ με κάθε δυνατό τρόπο, ακόμα και μετά από αλλαγή θέσεων. Αυτό δεν είναι εύκολο να γίνει, είναι σίγουρα ένας από τους καλύτερους παίκτες όλων των εποχών. Αλλά ο καλύτερος; Διαφωνώ. Σέβομαι τη γνώμη του, αλλά θα τον κατέτασσα στους 10 κορυφαίους», είπε αρχικά ο Ρονάλντο και στη συνέχεια έριξε και το… καρφί του.

«Ειλικρινά, δεν μου αρέσει να μπαίνω σε αυτές τις συζητήσεις. Κάποιοι άνθρωποι έχουν πολύ υψηλή άποψη για τον εαυτό τους. Προτιμώ να αφήνω τους άλλους να μιλάνε για τις εμφανίσεις μου, τι έκανα και τι ήμουν, παρά να μιλάω για τον εαυτό μου».