Η δικαιοσύνη της Τουρκίας έδωσε στη δημοσιότητα τη δομή της «εγκληματικής οργάνωσης» του Εκρέμ Ιμάμογλου, υποστηρίζοντας ότι το τουρκικό κράτος συνολικά ζημιώθηκε 160 δισεκατομμύρια τουρκικές λίρες.

Σύμφωνα με το τουρκικό πρακτορείο Anadolu, η Γενική Εισαγγελία της Κωνσταντινούπολης έχει καταρτίσει κατηγορητήριο εναντίον 402 υπόπτων, 105 εκ των οποίων βρίσκονται υπό κράτηση, στο πλαίσιο έρευνας για την «κερδοσκοπική εγκληματική οργάνωση Ιμάμογλου». Το κατηγορητήριο επιδιώκει ποινή φυλάκισης μεταξύ 828 ετών και 2 μηνών και 2.352 ετών για τον Ιμάμογλου, σε σχέση με 143 περιστατικά.

Η τουρκική εισαγγελία ζήτησε πιθανή ποινή φυλάκισης άνω των 2.000 ετών για τον Ιμάμογλου, ο οποίος βρίσκεται στη φυλακή από τον Μάρτιο εν αναμονή της δίκης του για κατηγορίες διαφθοράς, τις οποίες ο ίδιος και το κύριο κόμμα της αντιπολίτευσης αρνούνται.

Το γράφημα που δημοσίευσε η τουρκική δικαιοσύνη με τη δομή της «εγκληματικής οργάνωσης» του Ιμάμογλου:

Οι κατηγορίες είναι οι ακόλουθες: «σύσταση και διαχείριση εγκληματικής οργάνωσης», «συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση», «εν γνώσει και εκούσια παροχή βοήθειας στην οργάνωση χωρίς να περιλαμβάνεται στην ιεραρχική της δομή», «λήψη δωροδοκιών», «δωροδοκία», «εκβίαση», «νόθευση διαγωνισμών», «απάτη εις βάρος δημόσιων ιδρυμάτων και οργανισμών», «παραβίαση του Νόμου περί Φορολογικής Διαδικασίας», «ξέπλυμα χρήματος από περιουσιακά στοιχεία που προέρχονται από έγκλημα», «καταγραφή προσωπικών δεδομένων», «απόκτηση και διάδοση προσωπικών δεδομένων», «σκόπιμη ρύπανση του περιβάλλοντος», «παραβίαση του Νόμου περί Δασών», «δημόσια διάδοση παραπλανητικών πληροφοριών». Έχει κατατεθεί δημόσια αγωγή στο Ανώτατο Ποινικό Δικαστήριο της Κωνσταντινούπολης για τα εγκλήματα. για «ζημίωση δημόσιας περιουσίας», «παραβίαση του Νόμου περί Μεταλλείων» και «παραβίαση του Νόμου περί Δασών».

Το κατηγορητήριο του Μητροπολιτικού Δήμου Κωνσταντινούπολης, το οποίο αποτελείται από 3.900 σελίδες και περιλαμβάνει συνολικά 402 υπόπτους, παρουσίασε ο Γενικός Εισαγγελέας της Κωνσταντινούπολης, Ακίν Γκιουρλέκ. Σε αυτό κατηγορείται ο Εκρέμ Ιμάμογλου και άλλοι 401 για συμμετοχή σε δίκτυο διαφθοράς που φέρεται να προκάλεσε ζημιές ύψους 160 δισεκατομμυρίων λιρών (3,81 δισεκατομμύρια δολάρια) στο κράτος σε διάστημα 10 ετών. Όπως μεταδίδει ο ανταποκριτής του ΣΚΑΙ στην Κωνσταντινούπολη, Μανώλης Κωστίδης, ο εισαγγελέας θεωρεί τον Εκρέμ Ιμάμογλου ηγέτη εγκληματικής οργάνωσης και ζητεί ποινή φυλάκισης από 828 έτη έως 2.352 έτη.

Ο Γενικός Εισαγγελέας υποστήριξε ότι: «στο εισαγωγικό μέρος του κατηγορητηρίου, περιγράψαμε τη δομή της εγκληματικής οργάνωσης. Υπάρχουν έξι ηγέτες της οργάνωσης. Η συντριπτική πλειονότητα των ψηφιακών αποδεικτικών στοιχείων έχει αποκρυπτογραφηθεί. Επειδή ο Εκρέμ Ιμάμογλου είναι αρχηγός της οργάνωσης, θεωρείται επίσης υπεύθυνος για τα εγκλήματα άλλων. Ο Μεχμέτ Πεχλιβάν είναι υπεύθυνος ως μέλος της οργάνωσης (…) Αυτή η σημαντική υπόθεση πρέπει να επιλυθεί το συντομότερο δυνατό. Αυτή είναι η επιθυμία μας».

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, πάνω από 100 συνεργάτες του Ιμάμογλου είναι φυλακισμένοι.