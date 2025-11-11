Ένας πρώην επιχειρηματικός συνεργάτης του προέδρου της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, διέφυγε από τη χώρα λίγες μόλις ώρες πριν οι αξιωματούχοι κατά της διαφθοράς πραγματοποιήσουν έρευνα στο σπίτι του.

Ο Τιμούρ Μίντιτς, συνιδιοκτήτης της εταιρείας παραγωγής που ίδρυσε ο Ζελένσκι πριν αναλάβει την προεδρία, φέρεται να εγκατέλειψε τη χώρα λίγο πριν από την έφοδο των αξιωματικών του Εθνικού Γραφείου Καταπολέμησης της Διαφθοράς (NABU), σύμφωνα με το ανεξάρτητο ουκρανικό μέσο Ukrainska Pravda.

Το NABU ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι πραγματοποιεί «μεγάλη επιχείρηση για την αποκάλυψη διαφθοράς στον ενεργειακό τομέα», η οποία περιλάμβανε έρευνες στο σπίτι του υπουργού Δικαιοσύνης Γκέρμαν Γκαλουσένκο, που είχε προηγουμένως διατελέσει υπουργός Ενέργειας. Έρευνες διεξάγονταν επίσης και στα γραφεία της κρατικής εταιρείας πυρηνικής ενέργειας Energoatom, ανέφερε το γραφείο.

Μίζες εκατομυρίων στο στόχαστρο

Το NABU σημείωσε ότι οι έρευνες ήταν το αποτέλεσμα μακροχρόνιας έρευνας και ότι μη διορισμένοι αξιωματούχοι ανέλαβαν τον έλεγχο κρατικών εταιρειών ενέργειας και έστησαν κύκλωμα μιζών ύψους 100 εκατ. δολαρίων.

«Δεκαπέντε μήνες δουλειάς και 1.000 ώρες ηχητικών καταγραφών», ανέφερε σε ανακοίνωσή του.

«Έχουν τεκμηριωθεί οι δραστηριότητες μιας εγκληματικής οργάνωσης υψηλού επιπέδου».

Το Ukrainska Pravda έγραψε ότι οι ερευνητές αποκάλυψαν ένα «ευρείας κλίμακας κύκλωμα διαφθοράς που επηρέαζε στρατηγικές κρατικές εταιρείες, μεταξύ των οποίων και η Energoatom».

Το NABU υποστήριξε ότι στην υπόθεση εμπλέκονταν ένας πρώην σύμβουλος του υπουργού Ενέργειας, ο επικεφαλής ασφαλείας της Energoatom, ένας επιχειρηματίας και τέσσερις εργαζόμενοι. Η διαφθορά φέρεται να αφορούσε μίζες 10–15% που έπρεπε να πληρώνουν οι αντισυμβαλλόμενοι της Energoatom για να μην μπλοκαριστούν οι πληρωμές ή να μην χάσουν την προμηθευτική τους ιδιότητα.

Το Ukrainska Pravda είχε αναφέρει ήδη από τον Ιούλιο ότι ο Μίντιτς τελούσε υπό διερεύνηση από το NABU και την Ειδική Εισαγγελία Καταπολέμησης της Διαφθοράς (SAPO).

Είχε επίσης αναφέρει ότι ο Μίντιτς, συνιδιοκτήτης της εταιρείας Kvartal 95, είχε καταγραφεί από τις δύο υπηρεσίες σε διεύθυνση όπου είχε πραγματοποιηθεί πάρτι γενεθλίων για τον Ζελένσκι πριν από πέντε χρόνια.

Αναφορές για έρευνα του FBI

Το μέσο ανέφερε ακόμη τη Δευτέρα ότι ο Μίντιτς ενδέχεται να ερευνάται και από το Ομοσπονδιακό Γραφείο Ερευνών (FBI) των ΗΠΑ, επικαλούμενο πηγές σύμφωνα με τις οποίες οι αμερικανικές αρχές εξετάζουν μια υπεράκτια εταιρεία στις Βρετανικές Παρθένες Νήσους, μια εταιρεία με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο, καθώς και έναν ύποπτο που αναφέρεται με το όνομα «Σούγκαρμαν».

Το Ukrainska Pravda εικάζει ότι το ψευδώνυμο αυτό ίσως ανήκει στον Μιχάιλο Τσούκερμαν, Ουκρανό επιχειρηματία με συμφέροντα σε υπεράκτιες εταιρείες.

Ο Ζελένσκι απάντησε με ένα σχόλιο, επαινώντας τις προσπάθειες του Γραφείου Καταπολέμησης της Διαφθοράς.

«Οποιεσδήποτε αποτελεσματικές ενέργειες κατά της διαφθοράς είναι απολύτως απαραίτητες. Η αναπόφευκτη τιμωρία είναι απαραίτητη», είπε, χωρίς να κατονομάσει τον Μίντιτς.