Το τουρκικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι το στρατιωτικό μεταγωγικό αεροσκάφος C-130, το οποίο συνετρίβη κοντά στα σύνορα Αζερμπαϊτζάν–Γεωργίας, είχε 20 Τούρκους επιβαίνοντες, συμπεριλαμβανομένου του πληρώματος.

Το υπουργείο ανέφερε ότι οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης συνεχίζονται, χωρίς ωστόσο να δώσει επιπλέον λεπτομέρειες σχετικά με πιθανή παρουσία επιβατών άλλων εθνικοτήτων ή τα αίτια του δυστυχήματος.

🇹🇷 SON DAKİKA | Gürcistan’da Türk askeri uçağı düştü



Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Azerbaycan’dan Türkiye’ye gelmek üzere havalanan C-130 tipi askeri kargo uçağının Gürcistan’da düştüğünü açıkladı. pic.twitter.com/ZPVOGywnQU — Haber365 (@haber365) November 11, 2025

Το μεταγωγικό εκτελούσε πτήση από το Αζερμπαϊτζάν προς την Τουρκία.

«Επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης βρίσκονται σε εξέλιξη» στην ανατολική Γεωργία, όπου το αεροσκάφος συνετρίβη κατά την επιστροφή του από το Αζερμπαϊτζάν στην Τουρκία, τόνισε το υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας.

Το υπουργείο ζήτησε από τα μμε «να μην δημοσιεύσουν καμία εικόνα» από τη συντριβή.

Δήλωση Ερντογάν για τη συντριβή του αεροσκάφους – Σπεύδει στο σημείο ο υπουργός Εσωτερικών της Γεωργίας

Ο υπουργός Εσωτερικών της Γεωργίας, Γκέλα Γκελαντζέ, έσπευσε προς τα σύνορα Γεωργίας–Αζερμπαϊτζάν.

Την ίδια ώρα, ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, εξέφρασε τα συλλυπητήριά του για τους «μάρτυρες» του στρατιωτικού αεροσκάφους που συνετρίβη στη Γεωργία, δηλώνοντας ότι ελπίζει «να ξεπεραστεί το δυστύχημα με τις ελάχιστες δυνατές απώλειες».

A Turkish C-130 aircraft crashed and was destroyed near the Azerbaijan border. pic.twitter.com/7ysiLMbC8L — Hyper|RogueX ™ (@SidzahlatTalha) November 11, 2025

Το γεωργιανό υπουργείο Εσωτερικών ανακοίνωσε ότι η συντριβή σημειώθηκε στην περιοχή Σιγκνάχι της ανατολικής Γεωργίας, περίπου πέντε χιλιόμετρα από τα σύνορα.

«Έχει ξεκινήσει έρευνα», πρόσθεσε το υπουργείο σε ανακοίνωσή του, υποσχόμενο ότι θα δοθούν αργότερα «λεπτομερείς πληροφορίες για το περιστατικό».

Ο Τούρκος υπουργός Εσωτερικών, Αλί Γερλικαγιά δήλωσε με ανάρτηση στο X ότι συνομίλησε με τον Γεωργιανό ομόλογό του, Γκέλα Γκελάντζε, ο οποίος βρίσκεται καθ’ οδόν προς το σημείο της συντριβής.

Τι είναι τα αεροσκάφη C-130

Το Lockheed C-130 Hercules είναι ένα στρατιωτικό μεταγωγικό αεροσκάφος με τέσσερις στροβιλοκινητήρες, σχεδιασμένο και κατασκευασμένο από την Lockheed Martin των Ηνωμένων Πολιτειών.

Σχεδιασμένο για απογείωση και προσγείωση σε μη προετοιμασμένους ή ημι-προετοιμασμένους διαδρόμους, το αεροσκάφος είναι ικανό να μεταφέρει στρατιωτικό φορτίο, στρατεύματα και να πραγματοποιεί εκκενώσεις.

Περισσότερες από 60 χώρες, συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Πολιτειών, του Καναδά και της Αυστραλίας, έχουν χρησιμοποιήσει ενεργά το αεροσκάφος. Η τουρκική Πολεμική Αεροπορία χρησιμοποιεί το αεροσκάφος, το οποίο μπορεί να μεταφέρει 74 πλήρως εξοπλισμένους στρατιώτες, από το 1963.