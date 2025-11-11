Με ιδιαίτερα μεγάλη συμμετοχή και θετικό κλίμα ολοκληρώθηκε η 47η «Ημέρα Καριέρας» της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ), που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 8 Νοεμβρίου 2025, στα Ιωάννινα, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική του θεσμού που ενώνει πολίτες και επιχειρήσεις σε όλη τη χώρα, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Περισσότεροι από 1.100 πολίτες συμμετείχαν στην εκδήλωση, ενώ, σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, 1.044 βιογραφικά σημειώματα αξιολογήθηκαν, 307 υποψήφιοι προωθούνται για δεύτερη συνέντευξη και 134 άτομα παρακολούθησαν τα συμβουλευτικά εργαστήρια της ΔΥΠΑ για τη σύνταξη βιογραφικού, την προετοιμασία για συνέντευξη και την ανάπτυξη επιχειρηματικών δεξιοτήτων.

Η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως, δήλωσε:

«Η περαιτέρω ενίσχυση της απασχόλησης, ιδιαίτερα στην περιφέρεια, αποτελεί μία από τις βασικές προτεραιότητες του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.

Η ιδιαίτερα αυξημένη συμμετοχή πολιτών και επιχειρήσεων στην “Ημέρα Καριέρας” της ΔΥΠΑ στα Ιωάννινα αναδεικνύει την εμπιστοσύνη των πολιτών στον θεσμό και τη σημασία του για την τοπική και περιφερειακή ανάπτυξη.

Οι “Ημέρες Καριέρας”, οι οποίες διοργανώνονται σε όλη την Ελλάδα, δημιουργούν “γέφυρες” μεταξύ των υποψηφίων και των επιχειρήσεων, δημιουργώντας νέες ευκαιρίες θέσεων εργασίας και ενδυναμώνουν περαιτέρω μία ισχυρή αγορά εργασίας».

Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, η μεγάλη ανταπόκριση του κοινού και των επιχειρήσεων ανέδειξε, για ακόμα μία φορά, τον ουσιαστικό ρόλο της ΔΥΠΑ στη διασύνδεση της αγοράς εργασίας και στην ενίσχυση της τοπικής οικονομίας.

Οι «Ημέρες Καριέρας» αποτελούν έναν δυναμικό θεσμό που φέρνει κοντά πολίτες και επιχειρήσεις, ενισχύει την ισότητα ευκαιριών και προάγει τη βιώσιμη περιφερειακή ανάπτυξη, αξιοποιώντας τις νέες ανάγκες και τις προοπτικές της ελληνικής αγοράς εργασίας.

Από την πλευρά της, η Διοικήτρια της ΔΥΠΑ, Γιάννα Χορμόβα, ανέφερε:

«Η μεγάλη συμμετοχή πολιτών και επιχειρήσεων στην “Ημέρα Καριέρας” της ΔΥΠΑ στα Ιωάννινα αποτελεί την καλύτερη απόδειξη ότι οι δράσεις μας έχουν ουσιαστικά αποτελέσματα για την κοινωνία και τις τοπικές οικονομίες.

Η εμπιστοσύνη των πολιτών προς τη ΔΥΠΑ επιβεβαιώνει τη στρατηγική μας, που βασίζεται στη σύνδεση της απασχόλησης, της συμβουλευτικής και της κατάρτισης, φέρνοντας κοντά τους ανθρώπους που αναζητούν εργασία με τις επιχειρήσεις που αναζητούν ικανούς και δημιουργικούς συνεργάτες.

Το γεγονός ότι πολλές επιχειρήσεις προχώρησαν ήδη σε δεύτερους κύκλους συνεντεύξεων αποδεικνύει, για ακόμα μία φορά, πως ο θεσμός των “Ημερών Καριέρας” δεν είναι απλώς εκδηλώσεις γνωριμίας, αλλά ουσιαστική ευκαιρία για νέες προσλήψεις και επαγγελματική αποκατάσταση.

Με συνέπεια και αποφασιστικότητα, θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε τους ανέργους και να ενισχύουμε την απασχόληση σε κάθε γωνιά της χώρας, δημιουργώντας περισσότερες και καλύτερες ευκαιρίες για όλους».

Οι επόμενες «Ημέρες Καριέρας» θα πραγματοποιηθούν μέσα στους επόμενους μήνες σε μεγάλες πόλεις της χώρας, στο πλαίσιο του ετήσιου προγράμματος δράσεων της ΔΥΠΑ για την ενίσχυση της απασχόλησης και την ανάδειξη των τοπικών αγορών εργασίας.

Περισσότερες πληροφορίες για τις δράσεις, τα προγράμματα και τις υπηρεσίες της ΔΥΠΑ, είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα: www.dypa.gov.gr.