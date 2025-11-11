Με ένα απίστευτο περιστατικό ήρθαν αντιμέτωποι όσοι επιχείρησαν να περάσουν από τη γέφυρα της Χαλκίδας, καθώς είχαν διακόψει τη κυκλοφορία για να κάνουν παράνομα κόντρες.

Το περιστατικό σημειώθηκε την Κυριακή σε ώρα αιχμής με πλήθος κόσμου να έχει συγκεντρωθεί στο σημείο, βιντεοσκοπώντας τις κόντρες με αμάξια και μηχανάκια.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Star Κεντρικής Ελλάδας, απαγορεύτηκε σε οδηγούς που δεν συμμετείχαν στις κόντρες να διασχίσουν το δρόμο, αντιθέτως τούς κατεύθυναν προς το πλάι.

«Νομίζαμε ότι έγινε κάποιο σοβαρό τροχαίο… Τούς έβλεπα με το κινητό να τραβάνε και να φωνάζουν, αλλά δεν μπορούσα να καταλάβω τι γίνεται», είπε αυτόπτης μάρτυρας που περίμενε τουλάχιστον 15 με 20 λεπτά στο σημείο.

Τελικά, ειδοποιήθηκε η αστυνομία και ο κόσμος που συγκεντρώθηκε για τις κόντρες άρχισε να απομακρύνεται.