Με απουσίες πραγματοποιήθηκε η προπόνηση του Παναθηναϊκού την Τρίτη (11/11) καθώς ο Γιώργος Κυριακόπουλος έχει οστικό οίδημα στον αστράγαλο ενώ ο Γιάννης Κώτσιρας υπέστη θλάση.

Οι «πράσινοι» πήγαν στη διακοπή του Νοεμβρίου με χαμόγελα μετά τη νίκη επί του ΠΑΟΚ και αισιοδοξία για τη συνέχεια, τα προβλήματα όμως δεν λείπουν και έχουν να κάνουν με τους δύο πλάγιους μπακ.

Ο Κυριακόπουλος είχε αντικατασταθεί νωρίς στο δεύτερο ημίχρονο του αγώνα με τους «ασπρόμαυρους» καθώς δεν μπορούσε να συνεχίσει και η εξέταση έδειξε ότι έχει οστικό οίδημα στον αστράγαλο.

Ο Κώτσιρας, από την άλλη πλευρά, υπέστη θλάση πρώτου βαθμού στον δικέφαλο και επίσης δεν πήρε μέρος στην προπόνηση. Σε ό,τι αφορά την επιστροφή τους στη δράση, αμφότεροι θα κάνουν… αγώνα δρόμου για να προλάβουν το παιχνίδι με τον Πανσερραϊκό στην επανέναρξη του πρωταθλήματος, στις 23 Νοεμβρίου.

Από εκεί και πέρα, σε ό,τι αφορά την προπόνηση, όσοι ήταν βασικοί στον αγώνα με τον ΠΑΟΚ ακολούθησαν πρόγραμμα αποθεραπείας ενώ οι υπόλοιποι προπονήθηκαν κανονικά.