Ένα ασυνήθιστο περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης (11 Νοεμβρίου) στην πλατεία Ελευθερίας της Λαμίας, την ώρα που συνεργείο του Δήμου εργαζόταν για τον στολισμό της πόλης ενόψει των Χριστουγέννων.

Του ανταποκριτή μας από το lamiareport.gr στη Στερεά Ελλάδα

Ύστερα από επώνυμη καταγγελία πολίτη, περιπολικό της Τροχαίας Λαμίας έφτασε στο σημείο και προχώρησε σε έλεγχο στάθμευσης. Αρχικά βεβαιώθηκαν παραβάσεις σε δίκυκλα που βρίσκονταν πάνω στο πεζοδρόμιο και στη συνέχεια επιβλήθηκαν κλήσεις και στα δύο φορτηγάκια του Δήμου που ήταν σταθμευμένα στην πλατεία τα οποία μετέφεραν υλικά και εξοπλισμό.

Οι δημοτικοί υπάλληλοι προσπάθησαν να εξηγήσουν στους αστυνομικούς ότι πραγματοποιούσαν εργασίες ηλεκτροφωτισμού, υποστηρίζοντας πως τα οχήματα έπρεπε να παραμείνουν κοντά τους, αφού μετέφεραν εργαλεία και ακριβά μηχανήματα. Όπως τόνισαν, δεν υπήρχε πρόθεση να παρεμποδιστεί η διέλευση πεζών ή οχημάτων.

Παρά τα επιχειρήματά τους, οι αστυνομικοί όφειλαν να εφαρμόσουν τη νομοθεσία, καθώς η στάθμευση σε πεζοδρόμια ή πλατείες προβλέπει σαφείς κυρώσεις, όχι μόνο χρηματικό πρόστιμο, αλλά και προσωρινή αφαίρεση άδειας οδήγησης. Αυτό σημαίνει ότι οι εργαζόμενοι κινδυνεύουν να μείνουν χωρίς δίπλωμα για αρκετές ημέρες, γεγονός που δυσκολεύει τη συνέχιση του έργου τους.

«Αν μας αφαιρέσουν τα διπλώματα, δεν θα μπορέσουμε να συνεχίσουμε τον στολισμό. Δουλεύουμε με πίεση χρόνου για να προλάβουμε τις γιορτές», ανέφεραν χαρακτηριστικά οι υπάλληλοι της Υπηρεσίας Ηλεκτροφωτισμού του Δήμου Λαμιέων.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει συζητήσεις στους κόλπους των δημοτικών υπηρεσιών, ωστόσο αρκετοί πολίτες σχολίασαν ότι η Τροχαία έκανε το αυτονόητο, εφαρμόζοντας τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας χωρίς εξαιρέσεις.