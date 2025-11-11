Ο Ζοσέ Μουρίνιο, κατά τη διάρκεια της θητείας του στη Φενέρμπαχτσε, προτίμησε να διαμένει στο πολυτελές Four Seasons της Κωνσταντινούπολης, αντί να νοικιάσει σπίτι, αλλά όπως φαίνεται, αυτό δεν ήταν το μοναδικό κόστος που επιβάρυνε την τουρκική ομάδα.

Σύμφωνα με την Daily Mail, ο Πορτογάλος τεχνικός, που πλέον καθοδηγεί την Μπενφίκα, προέβη σε σημαντικές δαπάνες κατά τη διαμονή του στο ξενοδοχειακό συγκρότημα, οι οποίες επιβάρυναν οικονομικά τη Φενέρμπαχτσε, η οποία αναγκάστηκε να καλύψει τα έξοδά του.

Ο Μουρίνιο παρέμεινε στον πάγκο της τουρκικής ομάδας για 16 μήνες. Σε πρώτη ανάγνωση, θα περίμενε κανείς τα έξοδά του να μην ξεπερνούσαν τα 10.000 ευρώ τον μήνα, δηλαδή συνολικά περίπου 160.000 ευρώ. Ωστόσο, η πραγματικότητα ήταν πολύ διαφορετική: ο «Special One» άφησε χρέος ύψους 744.543 ευρώ στο ξενοδοχείο. Αν το μετατρέψουμε σε μηνιαίο κόστος, αυτό σημαίνει ότι η Φενέρμπαχτσε πλήρωνε 46.533 ευρώ κάθε τέσσερις εβδομάδες, ή 11.633 ευρώ την εβδομάδα και 1.661 ευρώ την ημέρα για τη διαμονή του.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Φενέρμπαχτσε είχε ήδη ικανοποιήσει την επιθυμία του Μουρίνιο να μένει σε ένα υπερπολυτελές ξενοδοχείο αντί να νοικιάσει σπίτι και μάλιστα του είχε καταβάλει αποζημίωση που έφτασε τα 9 εκατομμύρια ευρώ κατά την αποδέσμευσή του. Το πρόσθετο ποσό ύψους περίπου μισού εκατομμυρίου ευρώ έρχεται τώρα να προστεθεί στον ήδη σημαντικό οικονομικό λογαριασμό για τον πρώην προπονητή.