Στην ταυτοποίηση του άνδρα που βρέθηκε στις 7 Νοεμβρίου απανθρακωμένος μέσα σε αυτοκίνητο στα Σκούρτα Βοιωτίας προχώρησε η ΕΛΑΣ.

Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομικές πηγές, πρόκειται για έναν 27χρονο από την Αλβανία, η εξαφάνιση του οποίου είχε δηλωθεί στις Αρχές.

Η ταυτοποίησή του έγινε μέσω DNA. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές εντοπίστηκε θραύσμα από σφαίρα στην απανθρακωμένη σορό, με τους αστυνομικούς να θεωρούν πως οι δράστες τον σκότωσαν και στη συνέχεια έβαλαν φωτιά στη σορό του.

Υπενθυμίζεται ότι ο 27χρονος είχε βρεθεί απανθρακωμένος στο πίσω κάθισμα αυτοκινήτου, το οποίο είχε καεί ολοσχερώς, και δεμένος πισθάγκωνα με χειροπέδες. Το αυτοκίνητο είχε κλαπεί από την περιοχή της Αττικής και έφερε πλαστές πινακίδες κυκλοφορίας.