Η Ατλέτικο Οττάβα έγραψε ιστορία στο Καναδικό ποδόσφαιρο, κατακτώντας για πρώτη φορά το τρόπαιο του «Trophée de l’Étoile du Nord», επικρατώντας με 2-1 της Cavalry στον τελικό της Premier League του Καναδά, σε έναν αγώνα που διεξήχθη υπό ακραίες καιρικές συνθήκες και έντονη χιονόπτωση. Η αναμέτρηση ξεχώρισε όχι μόνο για τη σημασία της, αλλά και για το δυσμενές περιβάλλον στο οποίο πραγματοποιήθηκε, με το χιόνι να έχει καλύψει πλήρως τον αγωνιστικό χώρο, καθιστώντας αναγκαία τη χρήση ειδικής πορτοκαλί μπάλας για να ξεχωρίζει.

A BICYCLE-KICK GOAL IN A BLIZZARD ❄️🚲



ONE OF THE CRAZIEST GOALS IN ONE OF THE WILDEST ENVIRONMENTS DURING THE @CPLsoccer FINAL 😱 pic.twitter.com/pC55lsrv75 — FOX Soccer (@FOXSoccer) November 10, 2025

Παρά τις αντίξοες συνθήκες, το παιχνίδι είχε συγκινήσεις και σπουδαίες στιγμές. Στο 33ο λεπτό, ο Goteh Ntignee κέρδισε πέναλτι, το οποίο ο Fraser Aird μετέτρεψε σε γκολ, ανοίγοντας το σκορ για την Ατλέτικο Οττάβα. Η απάντηση της Cavalry ήρθε γρήγορα, καθώς ο επιθετικός μέσος της ομάδας, David Rodriguez, σημείωσε ένα εκπληκτικό γκολ με ανάποδο ψαλίδι, ισοφαρίζοντας σε 1-1 στο 40′.

Με το πέρασμα της ώρας, η έντονη χιονόπτωση επηρέαζε ολοένα περισσότερο την ποιότητα του παιχνιδιού, καθιστώντας δύσκολη την ανάπτυξη του ποδοσφαίρου και για τις δύο ομάδες. Το δεύτερο ημίχρονο ολοκληρώθηκε χωρίς γκολ, οδηγώντας τον τελικό στην παράταση. Η απομάκρυνση του χιονιού από τον αγωνιστικό χώρο απαιτούσε σχεδόν μία ώρα, προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή συνέχεια του αγώνα.

Στο δεύτερο μισό της παράτασης, στο 107′, ήρθε και το «χρυσό» γκολ που έκρινε τον τελικό. Ο David Rodriguez, με ένα εντυπωσιακό σουτ, διαμόρφωσε το τελικό 2-1, χαρίζοντας το πρώτο τρόπαιο στην ιστορία της Ατλέτικο Οττάβα και ολοκληρώνοντας έναν τελικό που θα μείνει αξέχαστος για τις συνθήκες και την ένταση του.