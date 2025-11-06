Σοκ έχει προκαλέσει στο επαγγελματικό πρωτάθλημα αμερικανικού ποδοσφαίρου, το γνωστό ως NFL, η είδηση για τον θάνατο του Μαρσόν Νίλαντ, αμυντικού των Ντάλας Καουμπόις, σε ηλικία μόλις 24 ετών.

Την τραγική είδηση ανακοίνωσε η ομάδα του Τέξας χωρίς όμως να εξηγήσει και ποια είναι η αιτία θανάτου ενώ εντύπωση προκαλεί το γεγονός πως δεν δόθηκε καμία διευκρίνιση ούτε από τον μάνατζερ του παίκτη.

Ο Νίλαντ είχε αποφοιτήσει από το κολέγιο του Ουέστερν Μίσιγκαν και επιλέχθηκε στο Νο56 του ντραφτ από τους Ντάλας Καουμπόις το 2024, με την πρώτη του χρονιά στο NFL να σημαδεύεται από τους τραυματισμούς που τον ταλαιπώρησαν.

Τη φετινή σεζόν, όμως, όλα πήγαιναν καλά για τον 24χρονο, ο οποίος πριν λίγες μέρες, τη Δευτέρα (3/11) στον αγώνα με τους Αριζόνα Κάρντιναλς πέτυχε το πρώτο του touchdown, αν και αμυντικός.