Μία μέρα μετά την ήττα από τον Ερυθρό Αστέρα στο Βελιγράδι για την 9η αγωνιστική της Euroleague, ο Παναθηναϊκός επισημοποίησε την ανανέωση του συμβολαίου του Κώστα Σλούκα μέχρι το 2027.

Οι «πράσινοι» πέρασαν μια πολύ δύσκολη βραδιά στη Σερβία την Τετάρτη (5/11), με τον αρχηγό τους να είναι ο μόνος παίκτης που στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων. Ο Σλούκας προσπαθούσε μέχρι το τέλος για να μειωθεί η διαφορά, τόνισε στις δηλώσεις του πως ντρέπεται για την εικόνα της ομάδας, υποσχέθηκε ότι όλα θα βελτιωθούν και συνεχίζει στην ομάδα με νέο συμβόλαιο πλέον.

Από την Τρίτη (4/11) ήταν γνωστό ότι ανάμεσα στις δύο πλευρές υπάρχει συμφωνία σε όλα για την ανανέωση της συνεργασίας τους μέχρι το 2027 και σήμερα Πέμπτη (6/11) η ΚΑΕ επισημοποίησε το deal με την επίσημη ανακοίνωση.

«Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την επέκταση της συνεργασίας της με τον αρχηγό μας, Κώστα Σλούκα, μέχρι το καλοκαίρι του 2027!», ανέφερε αυτή.