Οι σχέσεις ανάμεσα στους οπαδούς της Ντόρτμουντ και της Σάλκε είναι οι χειρότερες δυνατές και αυτό έγινε σαφές και το Σάββατο (1/11), όταν συναντήθηκαν σε σιδηροδρομικό σταθμό της Κολωνίας και έπαιξαν ξύλο.

Οι αναμετρήσεις των δύο ομάδων είναι γνωστές ως «το ντέρμπι της κοιλάδας του Ρουρ» και οι οπαδοί τους, όπως συμβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις, είναι εχθροί. Όταν, επομένως, συναντιούνται… του δίνουν και καταλαβαίνει και το ίδιο έκαναν και το Σάββατο (1/11).

Οι οπαδοί της Ντόρτμουντ επέστρεφαν από το Άουγκσμπουργκ και αυτοί της Σάλκε πήγαιναν στην Καρλσρούη, όταν τελικά συναντήθηκαν στον κεντρικό σιδηροδρομικό σταθμό της Κολωνίας. Και από τη στιγμή που συναντήθηκαν, η κατάσταση δεν άργησε να ξεφύγει.

Βίντεο που κυκλοφορεί δείχνει τους οπαδούς των δύο ομάδων να έρχονται στα χέρια και να πέφτει πολύ ξύλο, με την αστυνομία να επεμβαίνει για να αποκαταστήσει την τάξη, προσπαθώντας να τους βάλει στα βαγόνια των τρένων.

Όπως αναφέρουν τα γερμανικά ΜΜΕ, ήταν περισσότεροι από 300 οι οπαδοί που πήραν μέρος στο σκηνικό αλλά κανείς δεν συνελήφθη, παρά το γεγονός ότι υπήρξε τραυματίας αστυνομικός.