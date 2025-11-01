Με γκολ των Παντελίδη και Αντόνισε η Κηφισιά νίκησε με 2-1 εκτός έδρας τον Ατρόμητο για την 9η αγωνιστική του πρωταθλήματος, τον προσπέρασε στη βαθμολογία και μπήκε στην πρώτη 8άδα.

Οι φιλοξενούμενοι ήταν αυτοί που μπήκαν καλύτερα στο παιχνίδι και είχαν την πρώτη τους φάση στο 6′ με το σουτ του Πόμπο που απέκρουσε δύσκολα ο Χουτεσιώτης, με τον ίδιο παίκτη να επιχειρεί νέο σουτ στο 16′ και να στέλνει τη μπάλα λίγο άουτ.

Η ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο παρέμενε καλύτερη και στο 29′ είχε νέα φάση με τη σέντρα του Αντόνισε για τον Τεττέη που αστόχησε με κεφαλιά, για να ακολουθήσει στο 33′ το σουτ του Πόμπο που δεν βρήκε στόχο. Στο 38′ ο Τεττέη είχε νέα προσπάθεια με ωραίο γυριστό σουτ αλλά η μπάλα δεν κατέληξε στα δίχτυα, για να ολοκληρωθεί το πρώτο ημίχρονο χωρίς γκολ.

Νωρίς στο δεύτερο μέρος, όμως, τα δίχτυα… κουνήθηκαν. Στο 52′ ο Τεττέη σούταρε, ο Χουτεσιώτης απέκρουσε και ο Παντελίδης στην επαναφορά έκανε το 0-1 και λίγα λεπτά μετά, στο 57′, ο Αντόνισε με ωραίο πλασέ ολοκλήρωσε με τον καλύτερο τρόπο την αντεπίθεση της ομάδας του γράφοντας το 0-2.

Ο Ατρόμητος προσπάθησε να αντιδράσει στη συνέχεια και είχε δοκάρι στο 76′ με τον Αϊτόρ, για να γίνει τελικά το 1-2 στο 78′ με τελείωμα του Τσαντίλα από κοντά. Η ομάδα του Λεωνίδα Βόκολου πίεσε πολύ μέχρι το τέλος για την ισοφάριση, η Κηφισιά όμως άντεξε, πήρε τη δεύτερη εκτός έδρας νίκη της και ανέβηκε κι άλλο στη βαθμολογία.

Ατρόμητος (Λεωνίδας Βόκολος): Χουτεσιώτης, Καραμάνης (71′ Φαν Βερτ), Σταυρόπουλος, Τσακμάκης, Μουντες, Μουτουσαμί, Μίχορλ (85′ Τσιγγάρας), Παπαδόπουλος, Γιουμπιτάνα (71′ Αϊτόρ), Μπάκου, Οζέγκοβιτς (46′ Τσαντίλας).

Κηφισιά (Σεμπάστιαν Λέτο): Ραμίρες, Λαρουσί (82′ Μαϊντάνα), Ποκόρνι (82′ Μποτία), Σόουσα, Σιμόν, Βιγιαφάνες (60′ Αμάνι), Εμπο, Αντονίσε (66′ Πέτκοφ), Πόμπο, Παντελίδης (82′ Τζίμας), Τεττέη.