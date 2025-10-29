Στην 9η θέση βρίσκονται οι ελληνικές ομάδες σε ό,τι αφορά τα έσοδα που έχουν μέχρι στιγμής, τη φετινή σεζόν, από την UEFA μέσω των επιδόσεών τους στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

Ο Ολυμπιακός αγωνίζεται στο Champions League, ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ στο Europa League και η ΑΕΚ στο Europa Conference League. Αυτές είναι οι τέσσερις ομάδες που εκπροσωπούν την Ελλάδα στην Ευρώπη και θα μπορούσαν να είχαν κάποια καλύτερα αποτελέσματα από αυτά που έχουν φέρει μέχρι τώρα.

Σε οικονομικό επίπεδο, πάντως, τα πράγματα πάνε καλά, αν αναλογιστούμε ότι η Ελλάδα βρίσκεται στην 9η θέση σε ό,τι αφορά τα έσοδα των ομάδων τους από τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις τη φετινή αγωνιστική περίοδο.

Συγκεκριμένα, το ποσό που έχει μπει στα ταμεία των τεσσάρων ελληνικών ομάδων είναι 56 εκατ. ευρώ και θα αυξηθεί στις επόμενες αγωνιστικές, με την Αγγλία να βρίσκεται στην πρώτη θέση με έσοδα ύψους 385 εκατ. ευρώ ενώ ακολουθούν Ισπανία (278 εκατ. ευρώ), Γερμανία (260 εκατ. ευρώ) και Ιταλία (235 εκατ. ευρώ).