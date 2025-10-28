Ο ΟΦΗ πήρε τη νίκη με ανατροπή κόντρα στον Ηρακλή για την 3η αγωνιστική του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson και είναι πλέον στην κορυφή της βαθμολογίας της League Phase.

Ο Ηρακλής προηγήθηκε στο σκορ με τον Κούστα στο 28′, όμως οι Θεσσαλονικείς δεν κατάφεραν να κρατήσουν για πολλή ώρα του υπέρ τους προβάδισμα, καθώς ο Ρακόνιατς ισοφάρισε στο 35′ για να στείλει τις ομάδες ισόπαλες στο ημίχρονο.

Ο Τιάγκο Νους στο 84′ έδωσε το προβάδισμα στον ΟΦΗ με ωραίο δεξί πλασέ και το πανηγύρισε έξαλλα με τους συμπαίκτες του. Στις καθυστερήσεις του αγώνα ο Σαλσέδο έριξε στο καναβάτσο τον Ηρακλή με υπέροχο σουτ από τα 30 μέτρα και έδωσε τη νίκη στους Κρητικούς, που είχαν τον Στέλιο Βενετίδη στον πάγκο τους, λίγο πριν αναλάβει ο Χρήστος Κόντης την τεχνική ηγεσία της; ομάδας.

Πλέον οι Κρητικοί έχουν το απόλυτο των νικών μετά από τρεις αγωνιστικές στο Κύπελλο Ελλάδας Betsson και βρίσκονται στην κορυφή της βαθμολογίας με 9 βαθμούς, εξασφαλίζοντας, μάλιστα, την πρόκριση στην επόμενη φάση της διοργάνωσης. Ο Ηρακλής έχει 3 βαθμούς και είναι στη 10η θέση μετά από δύο παιχνίδια που έχει δώσει στο θεσμό.