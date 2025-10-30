Δεν υπάρχει σωτηρία

Βρέθηκα στην Ηλιούπολη χθες το μεσημέρι και είπα να πάω στο γήπεδο για να δω την ΑΕΚ, την αντίδραση που θα είχε μετά την ήττα στο Καραϊσκάκη. Απογοήτευση… Η ομάδα του Νίκολιτς έχει διάφορα προβλήματα που θα πρέπει να λύσει, είναι αμφίβολο όμως κατά πόσο τη βοηθάει ο προπονητής της. Ο οποίος, πρέπει να κατάλαβε και χθες ότι… δεν υπάρχει σωτηρία με τον Λιούμπιτσιτς. Ο Αυστραλοκροάτης χαφ είναι απογοητευτικός κάθε φορά που χρησιμοποιείται και πραγματικά αποτελεί μεγάλη απορία το γιατί παίρνει ξανά χρόνο συμμετοχής και φυσικά γιατί επιλέχθηκε αυτός αντί του Καλοσκάμη για την ευρωπαϊκή λίστα.

Ποιος φταίει για τη νοοτροπία;

Από εκεί και πέρα, όπως μου είπαν από Φιλαδέλφεια μεριά, η συμπεριφορά του Νίκολιτς και οι δηλώσεις του στα τελευταία παιχνίδια είναι δύσκολο να εξηγηθούν από τους ανθρώπους της διοίκησης. Ο Σέρβος… έκανε τη διαφορά με όσα είπε μετά την ήττα στο Καραϊσκάκη και χθες επίσης δεν τα πήγε καλύτερα, λέγοντας πως είναι σημαντική η νίκη επί της Ηλιούπολης. Κι όλα αυτά, σε μια περίοδο στην οποία υπάρχει προβληματισμός στις τάξεις της ΑΕΚ για τη νοοτροπία της ομάδας. Βοηθάει ο προπονητής για να βελτιωθεί αυτή; Κρίνοντας από όσα λέει (στις δηλώσεις) και όσα κάνει (επιλογές 11άδας, τακτική), η απάντηση μάλλον δεν είναι θετική.

Μεγάλο φάουλ με Γιόνσον

Συνεχίζοντας για τον Νίκολιτς, υπάρχει κάτι ακόμη που δεν αρέσει σε πολλούς, ακόμη και εντός ΑΕΚ: Η συμπεριφορά του απέναντι στον Γιόνσον. Όχι μόνο το γεγονός ότι δεν του δίνει καμία ευκαιρία παρά το ότι η μεσαία γραμμή της ομάδας δεν λειτουργεί καλά, αλλά και το γεγονός ότι τον παίρνει στην αποστολή και δεν τον χρησιμοποιεί καθόλου. Αυτό έκανε ο Σέρβος χθες στην Ηλιούπολη. Πήρε τον Γιόνσον στην αποστολή για ένα τέτοιο παιχνίδι και δεν του έδωσε καθόλου χρόνο συμμετοχής, λες και έχει κάτι προσωπικό μαζί του. Συμπεριφορά, επαναλαμβάνω, που δεν αρέσει σε πολλούς ακόμη και εντός ομάδας.

Το πιο ευχάριστο νέο για Μεντιλίμπαρ

Δεν πρόλαβα, δυστυχώς, να πάω στο Καραϊσκάκη για το Ολυμπιακός – Βόλος και έχασα την… παράσταση του Γιάρεμτσουκ, ο οποίος έβαλε και γκολάρα. Η εμφάνιση του Ουκρανού φορ προκάλεσε πολλά χαμόγελα όχι μόνο στον Μεντιλίμπαρ αλλά και στη διοίκηση καθώς από αυτόν θα εξαρτηθεί το αν θα γίνει ή όχι μεταγραφή επιθετικού τον Ιανουάριο. Στον Πειραιά θα προτιμούσαν να μη γίνει και να ασχοληθούν με άλλες θέσεις, οπότε η εμφάνιση του Γιάρεμτσουκ ήταν το πιο ευχάριστο νέο της ημέρας. Ο Ουκρανός είχε κλείσει πολύ ωραία την περσινή σεζόν και θα είναι τεράστια υπόθεση για την ομάδα του να συνεχίσει από εκεί που είχε μείνει.

Μεγάλες προτάσεις για Κωνσταντέλια

Στον ΠΑΟΚ όλα είναι καλά, η ομάδα παίρνει τη μία νίκη μετά την άλλη, έχει ανέβει στην κορυφή και το κλίμα έχει ηρεμήσει αρκετά. Ένας από τους πρωταγωνιστές της ομάδας του Λουτσέσκου είναι ο Κωνσταντέλιας και τον Ιανουάριο η διοίκηση της ΠΑΕ θα… δοκιμαστεί ξανά. Ο «Ντέλιας» είναι στη λίστα αρκετών ευρωπαϊκών ομάδων και στη χειμερινή μεταγραφική περίοδο θα σκάσουν μεγάλες προτάσεις για την αγορά του. Όχι μόνο από τη Γερμανία αλλά και από την Ιταλία. Και από μεγάλη ομάδα της γειτονικής χώρας… Θα πει ξανά «όχι» ο Σαββίδης; Εξαρτάται από τη μορφή του deal που θα του προταθεί. Από το αν, δηλαδή, θα μπορεί να κρατήσει τον παίκτη ο ΠΑΟΚ έστω ως δανεικό μέχρι το τέλος της σεζόν.

«Παίζει το παιχνίδι του Ολυμπιακού»

Στη Θεσσαλονίκη πάντως, για να κλείσω με αυτό, είναι εκνευρισμένοι για όσα έγραψε ο Μπέος στα social media μετά το ματς με τον Βόλο. Για τη φάση που ζήτησε πέναλτι ο Λάμπρου, για την ακρίβεια. Και τα νεύρα δεν τα έχουν τόσο με τον δήμαρχο Βόλου όσο με τον Ολυμπιακό. Στον ΠΑΟΚ θεωρούν πως ο Μπέος έγραψε όσα έγραψε απλά για να δημιουργήσει εντυπώσεις εναντίον τους παίζοντας το παιχνίδι των «ερυθρόλευκων». Όπως έχω σημειώσει εδώ και καιρό, αυτή η «συμμαχία» των δύο ομάδων θα δοκιμαστεί φέτος και το ξέρει και ο Μάκης Γκαγκάτσης, ο οποίος ελπίζει πως ο Λανουά θα καταφέρει να εξασφαλίσει την ισονομία. Να εξασφαλίσει πως δεν θα ξεφύγει η κατάσταση με ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό.