Οι οπαδοί του Παναθηναϊκού που βρέθηκαν στο γήπεδο της Λεωφόρου αποθέωσαν τον Ράφα Μπενίτεθ πριν την έναρξη του αγώνα με τον Αστέρα Τρίπολης και στη συνέχεια πανηγύρισαν τη νίκη με 2-0 χάρη σε γκολ του Σφιντέρσκι και αυτογκόλ του Τσίκο.

Το κλίμα ήταν πανηγυρικό στις εξέδρες λόγω του Ισπανού προπονητή, ο οποίος είδε την ομάδα του να μην μπαίνει και τόσο δυνατά στο παιχνίδι, ενώ στο 11′ έκανε αναγκαστική αλλαγή: Έξω ο Καλάμπρια με μυικό πρόβλημα, μέσα ο Κώτσιρας. Λίγα λεπτά μετά, στο 16′, οι Τσέριν και Ζαρουρί προσπάθησαν με σουτ εντός περιοχής να βρουν δίχτυα αλλά βρήκαν σώματα αντιπάλων, για να ακολουθήσει στο 19′ το άστοχο τελείωμα του Σφιντέρσκι μετά την ωραία μακρινή μπαλιά του Τσιριβέγια.

Οι «πράσινοι», γενικά, είχαν -όπως αναμενόταν- την πρωτοβουλία των κινήσεων αλλά δεν είχαν μεγάλες φάσεις, ανεβάζοντας την απόδοσή τους στο τελευταίο 10λεπτο του πρώτου ημιχρόνου. Στο 38′ ο Τζούριτσιτς πλησίασε στο γκολ με προσπάθεια από το ύψος της μικρής περιοχής αλλά ο Παπαδόπουλος απέκρουσε εξ επαφής, στο 42′ ο Τουμπά πάτησε περιοχή αλλά αντί να εκτελέσει πήγε για πάσα στον Σφιντέρσκι αλλά έκανε λάθος, στο 45’+1′ ο Παπαδόπουλος απέκρουσε εντυπωσιακά την κεφαλιά του Σφιντέρσκι και αμέσως μετά ήρθε το γκολ.

Έπειτα από παρέμβαση του VAR ο διαιτητής έδειξε το σημείο του πέναλτι για τράβηγμα του Φερνάντεθ στον Σφιντέρσκι, με τον Πολωνό να αναλαμβάνει και την εκτέλεση και να ευστοχεί για το 1-0, σκορ με το οποίο ολοκληρώθηκε το πρώτο μέρος.

Στο δεύτερο οι γηπεδούχοι είχαν δύο προσπάθειες στα πρώτα λεπτά με τους Τσέριν και Κυριακόπουλο αλλά κανείς εκ των δύο δεν βρήκε στόχο, με τον Αστέρα στη συνέχεια να καταφέρνει να γίνει απειλητικός σε δύο περιπτώσεις. Αρχικά, στο 63′, ο Μπαρτόλο έκανε το σουτ εντός περιοχής αλλά η μπάλα έφυγε λίγο άουτ και στη συνέχεια ήταν η σειρά του Εμμανουηλίδη να προσπαθήσει για την ισοφάριση αλλά δεν τα κατάφερε ούτε αυτός.

Όπως και να έχει, ο Παναθηναϊκός κατάλαβε ότι έπρεπε να βάλει και δεύτερο γκολ για να είναι σίγουρος για τη νίκη και τελικά το 2-0, το οποίο ήταν και το τελικό αποτέλεσμα, έγινε στο 68′ με το αυτογκόλ του Τσίκο με το κεφάλι μετά την εκτέλεση φάουλ από τον Τσέριν.

Παναθηναϊκός (Ράφα Μπενίτεθ): Ντραγκόφκσι, Ίνγκασον, Τουμπά, Καλάμπρια (11′ Κώτσιρας), Κυριακόπουλος (82′ Μλαντένοβιτς), Τσιριβέγια, Τσέριν (84′ Σιώπης), Τετέ, Ζαρουρί (66′ Ρενάτο), Τζούρισιτς, Σφιντέρσκι (67′ Πάντοβιτς).

Αστέρας Τρίπολης (Κρις Κόουλμαν): Παπαδόπουλος, Ιβάνοφ, Τριανταφυλλόπουλος, Φερνάντεθ, Άλχο (56′ Πομώνης), Γιαμπλόνσκι, Τσίκο (76′ Μεντιέτα), Μπαρτόλο (76′ Μούμο), Κέτου, Εμμανουηλίδης (67′ Τζιοακίνι), Μακέντα.