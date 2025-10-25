Με γκολ των Μπαγκαλιάνη και Ουάρντα, η ΑΕΛ πήρε την πρώτη της νίκη στο πρωτάθλημα με το 2-0 στην έδρα του Πανσερραϊκού, ο οποίος έπεσε στην προτελευταία θέση της βαθμολογίας.

Έχοντας τη συμπαράσταση περίπου 2.000 οπαδών τους, οι φιλοξενούμενοι ήταν καλύτεροι από το ξεκίνημα της αναμέτρησης, χωρίς βέβαια αυτό να σημαίνει ότι είχαν και κάποια μεγάλη φάση. Παρ’ όλα αυτά, κατάφεραν να βάλουν βάσεις νίκης πριν το τέλος του πρώτου ημιχρόνου.

Στο 37′ ο Παπαγεωργίου σέντραρε, ο Πέρες δεν βρήκε τη μπάλα και τελικά, μετά την παρέμβαση και του Ουάρντα, έφτασε στον Μπαγκαλιάνη, ο οποίος με δυνατό μακρινό σουτ την έστειλε στα δίχτυα για το 0-1. Γκολ που τόνωσε την αυτοπεποίθηση της ομάδας του Στέλιου Μαλεζά, με αποτέλεσμα να πετύχει κι άλλο λίγα λεπτά μετά.

Στο 44′ ο Παπαγεωργίου έκανε νέα σέντρα και ο Ουάρντα με κεφαλιά νίκησε τον Τιναλίνι και έγραψε το 0-2, με το πρώτο μέρος να κλείνει με τον χειρότερο τρόπο για τους Σερραίους. Όχι μόνο επειδή δέχθηκαν δύο γκολ αλλά και επειδή στο 45’+4′ έμειναν με 10 παίκτες μετά την αποβολή του Λυρατζή για το μαρκάρισμα στον Κοσονού.

Όλα έδειχναν νίκη για την ΑΕΛ επομένως και όντως αυτή ήρθε καθώς στο δεύτερο ημίχρονο, έχοντας και το αριθμητικό πλεονέκτημα, ήλεγξε πλήρως την κατάσταση και είχε και φάσεις στις οποίες θα μπορούσε να πετύχει και τρίτο γκολ, με κορυφαία αυτή του δοκαριού του Τούπτα.

Τελικά το 0-2 δεν άλλαξε, αυτό όμως δεν ενόχλησε καθόλου τους Θεσσαλούς καθώς πήραν το πρώτο τρίποντο και ανέβηκαν στους 7 βαθμούς, αφήνοντας στους 5 και στην προτελευταία θέση τον Πανσερραϊκό.

Πανσερραϊκός (Κριστιάνο Μπάτσι): Τιναλίνι, Λύρατζης, Γκελασβίλι, Ντε Μάρκο, Καλίνιν (58’ Τσαούσης), Μπρουκς, Λιάσος (76’ Ομεονγκά), Γκριν (46’ Γεωργιάδης), Νάνελι, Μπανζάκι (46’ Μάρας), Ιβάν (58’ Καρέλης).

ΑΕΛ (Στέλιος Μαλεζάς): Μελίσσας, Παπαγεωργίου, Ουατταρά, Μπαγκαλιάνης, Τσάκλα, Στάικος (46’ Χατζηστραβός), Πέρες (73’ Σουρλής), Ατανάσοφ, Πασάς (79’ Γκάρατε), Ουάρντα (62’ Τούπτα), Μούργος (62’ Σαγκάλ).

