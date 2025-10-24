Ο Ράφα Μπενίτεθ, ο οποίος αναλαμβάνει επίσημα την τεχνική ηγεσία του Παναθηναϊκού έφτασε στην Αθήνα προκειμένου να παρουσιαστεί επίσημα από το «τριφύλλι». Η επίσημη παρουσιάση του θα πραγματοποιηθεί αύριο το μεσημέρι στις αθλητικές εγκαταστάσεις της ομάδας στο Κορωπί.

Η άφιξη του Ισπανού τεχνικού κρατήθηκε μυστική έως την τελευταία στιγμή, με την ΠΑΕ να επιβεβαιώνει τελικά το γεγονός μέσω βίντεο που ανήρτησε στα κοινωνικά δίκτυά της, παρουσιάζοντας πλάνα από τις πρώτες του στιγμές στην Αθήνα και την έναρξη μιας νέας εποχής για το «τριφύλλι».