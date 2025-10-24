Ο Ολυμπιακός έχει ήδη στρέψει την προσοχή του στο ντέρμπι της Κυριακής με την ΑΕΚ στο «Γ. Καραϊσκάκης» (21:00), μετά τη βαριά ήττα από την Μπαρτσελόνα.

Ευχάριστα είναι τα νέα για τον Τσικίνιο, ο οποίος απέφυγε τη θλάση στον αγώνα της Τρίτης με την Μπαρτσελόνα, όμως δε θα αγωνιστεί στο κυριακάτικο παιχνίδι.

Επίσης, Ζέλσον και Ορτέγκα είναι εκτός πλάνων Μεντιλίμπαρ.

Τη θέση του Αργεντινού στο αριστερό άκρο της άμυνας θα πάρει ο Μπρούνο, ενώ τον Πορτογάλο εξτρέμ μπορούν να αντικαταστήσουν από τον Γιαζίτσι, μέχρι ο Στρεφέτσα ή και ο Καμπελά.

Ο Ροντινέι θα δοκιμάσει σήμερα να ανεβάσει ρυθμούς με την ελπίδα να κριθεί σε επαρκή κατάσταση ώστε να βρίσκεται στην αποστολή, ενώ ο Ρέτσος δεν έχει κανένα πρόβλημα και αναμένεται να συνθέσει μαζί με τον Πιρόλα το δίδυμο στα στόπερ της ομάδας.

Όσον αφορά τη θέση του Τσικίνιο, πολλές πιθανότητες έχει να παίξει ο Ταρέμι και να πάει ο Μεντιλίμπαρ με φουλ επίθεση.