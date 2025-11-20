Σύμφωνα με το εορτολόγιο σήμερα γιορτάζουν

Δεναχίς, Δεναχίδα

Μαρία, Μαργέτα, Μαριέττα, Μαργετίνα, Μάρω, Μαριωρή, Μαρίκα, Μαριγώ, Μαριγούλα, Μαρούλα, Μαρίτσα, Μανιώ, Μαίρη, Μαρινίκη, Μυρέλλα, Μάνια, Μάρα, Μάριος

Δέσποινα, Δέσπω, Ντέπη, Πέπη, Ζέπω

Εισοδία

Βιργινία

Λεμονιά

Πανωραία

Σουλτάνα, Σούζυ, Σούζη, Τάνια, Σουλτάνης

Σήμερα η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη

Θέκλας και των συν αυτή Αγίων παρθένων – Δινάχ

Όσιος Γρηγόριος ο Δεκαπολίτης

Ο Όσιος Γρηγόριος ο Δεκαπολίτης γεννήθηκε γύρω στα 780–790 μ.Χ. στην Ειρηνούπολη της Ισαυρικής Δεκαπόλεως, στη νοτιοανατολική Μικρά Ασία. Γόνος ευσεβούς οικογένειας, ανατράφηκε με χριστιανικές αξίες από τη μητέρα του Μαρία, ενώ από μικρός επιδίωκε τη μυστική προσευχή και τη ζωή κοντά στον Θεό. Νεαρός αποφάσισε να ακολουθήσει τον μοναχικό βίο, ξεκινώντας σε μονή της περιοχής του—όπου σύντομα διαπίστωσε πως οι μοναχοί ήταν εικονομάχοι. Με σταθερότητα υπερασπίστηκε την τιμή των Ιερών Εικόνων, εγκαταλείποντας τη μονή και καταφεύγοντας στη μονή του θείου του Συμεών, όπου άσκησε αυστηρή ζωή για 14 χρόνια.​

Αργότερα αποσύρθηκε σε σπηλιά και ξεκίνησε προσκυνηματικές και ιεραποστολικές περιπλανήσεις στην Μικρά Ασία, Προικόνησο, Θράκη, Θεσσαλονίκη, Κόρινθο, Ιταλία και Σικελία, ιδίως για να στηρίξει τον Ορθόδοξο λαό στην περίοδο των σκληρών εικονομαχικών διώξεων. Έπειτα επέστρεψε στην Κωνσταντινούπολη, όπου αφιερώθηκε στην προσευχή και την πνευματική διδασκαλία. Εκεί εκοιμήθηκε ειρηνικά τον Νοέμβριο του 842 μ.Χ., έχοντας αφήσει βαθύ ίχνος αγιότητας, ταπείνωσης και ακλόνητης ομολογίας της ορθόδοξης πίστης.​

Η Εκκλησία τιμά τη μνήμη του στις 20 Νοεμβρίου ως προστάτη των μοναχών και υπερασπιστή της τιμής των Ιερών Εικόνων. Το λείψανό του αποτελεί πηγή ευλογίας και θαυμάτων, ενώ ξεχωρίζει για την πνευματική σοφία και σύνεση που διέκρινε τη βιοτή του.

