Σωφρονιστικός υπάλληλος στις φυλακές Κορυδαλλού φέρεται να έβγαλε εκτός φυλακής κρατούμενο, ώστε να του επιδιορθώσει το αυτοκίνητο.

Στη συγκεκριμένη αποκάλυψη προχώρησε ο αστυνομικός συντάκτης Βασίλης Λαμπρόπουλος, ο οποίος μιλώντας στο Mega είπε ότι ο υπάλληλος δεν έλαβε καμία άδεια για τη μετακίνηση του κρατούμενου, που κατηγορείται για δύο δολοφονίες.

«Σωφρονιστικός υπάλληλος έβγαλε χωρίς οποιαδήποτε άδεια, χωρίς ενημέρωση οποιουδήποτε, δεν φαίνεται να τον γνώριζε κανείς τον συγκεκριμένο κρατούμενο που έχει κατηγορηθεί για δύο δολοφονίες ηλικιωμένων σε περιοχή της νοτίου Ελλάδας», είπε στο Mega.

«Τον έβγαλε για να κοιτάξει το αυτοκίνητό του χωρίς να υπάρχει άδεια από οποιονδήποτε. Βγήκε εκτός φυλακής ο συγκεκριμένος κρατούμενος για να βοηθήσει έναν σωφρονιστικό υπάλληλο», πρόσθεσε στη συνέχεια.

Ακολουθούν φωτογραφίες που δημοσίευσε το Mega και δείχνουν τον κρατούμενο να επιδιορθώνει το αυτοκίνητο του σωφρονιστικού υπαλλήλου: